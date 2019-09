DefinedCrowd. Daniela Braga vence prémio João Vasconcelos e é a empreendedora do ano

Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, foi a grande vencedora da primeira edição do prémio João Vasconcelos, um prémio anual criado pela Startup Lisboa em homenagem ao seu fundador e ex-secretário da Indústria, que pretende distinguir o empreendedor ou empreendedores do ano. Daniela Braga fundou uma startup de análise de dados com recurso a inteligência artificial e recebe agora um prémio no valor de 10 mil euros.

O anúncio foi feito numa cerimónia que se realizou esta quarta-feira e contou com a presença de Miguel Fontes, diretor da Startup Lisboa. “Estamos cá pelo João e pela marca que ele deixou em nós“, começou por referir Miguel Fontes durante a apresentação, no dia em que João Vasconcelos celebraria 44 anos. “Queremos perpetuar a sua memória, o seu legado e sobretudo a pegar naquilo que ele nos deixa e fazer continuar”, acrescentou.

Das 44 candidaturas recebidas nesta edição — das quais 25% foram candidaturas de fundadoras mulheres –, os três finalistas deste prémio foram José Salgado, Sérgio Vieira, Jorge Correia, Diogo Silva, João Matias e Pedro Gaspar, fundadores da 360imprimir; Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, e Amélia Santos e Nuno Vitorino, fundadores da Innuos.

Daniela Braga desenvolveu uma plataforma de recolha de dados para treino de Inteligência Artificial e a sua startup conta neste momento com 140 colaboradores (e, garantiu, vão aumentar até ao final do ano), estando a DefinedCrowd presente em três continentes. “Somos a grande plataforma para recolha de dados para todas as empresas treinarem a Inteligência Artificial na área da voz, linguagem natural e visão”, explicou a empreendedora durante a sua apresentação.

Miguel Fontes anunciou ainda durante o evento novidades para a segunda edição do prémio: se este ano apenas podiam participar os empreendedores da cidade de Lisboa, a próxima edição será alargada a empreendedores de todo o país.

O prémio empreendedor do ano João Vasconcelos foi anunciado a 28 de março, dois dias depois da morte do antigo secretário de Estado. Os 10 mil euros atribuídos são financiados em partes iguais pelos fundadores da associação Startup Lisboa: a Câmara Municipal de Lisboa, o IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação) e o banco Montepio Geral.

Para escolher os vencedores o júri teve em conta critérios como a visão e estratégia, a resiliência do empreendedor, a liderança e gestão da equipa, o crescimento alcançado e a penetração internacional.

