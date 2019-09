Emoção e funcionalidade para 7

Tarraco é o novo SUV topo de gama com sete lugares da SEAT. Podia estar tudo dito, não fosse o facto de ter características que não podem deixar de ser partilhadas.

Quem vê de fora, antecipa o coração que bate no seu interior. A grelha mais imponente, com uns faróis mais esguios e rasgados – que devem a sua existência à tecnologia LED – acompanha a traseira de farolins igualmente esguios, mas unidos por um reflector, no mesmo tom, e com pequenos elementos óticos que destacam o design. A plataforma estrutural, que lhe serve de base, é a MQB A, numa versão “long wheel base”, que permite os 2,79 metros de distância entre eixos, possibilitando o surgimento de mais dois lugares extra na zona da bagageira, além dos cinco convencionais. Aquela, no entanto, não perde espaço, já que conta com 4,735m de comprimento.

No coração de um Tarraco

Entramos no Tarraco para confirmar que o habitáculo onde os passageiros poderão usufruir da viagem, é espaçoso e o seu conforto não é colocado em causa, em nome de um maior número de pessoas no seu interior. Até porque, tudo o resto, é igualmente de topo de gama, a começar pelos materiais, que apresentam uma ausência total de ruídos parasitas. O revestimento dos vidros, prometem um eficaz isolamento acústico e a posição de condução acrescenta a sensação de liberdade à viagem, já que permite a regulação do assento e do volante. Assim, quer se trate de condutores mais baixos ou mais altos, a viagem é sempre doce.

Condução e tecnologia…

O painel de instrumentos digitais do condutor foi aprimorado graficamente, apresentando-se mais apelativo, mantendo os vários tipos de configuração para o velocímetro, conta-rotações e mapa do sistema de navegação. No centro do tablier, o outro ecrã digital destina-se a quem pode, simplesmente, relaxar e acompanhar a viagem.

Os cinco bancos dos passageiros que seguem atrás regulam-se longitudinalmente em 16 centímetros e as costas têm três posições, o que acrescenta a dose de conforto ideal para as grandes viagens. Há ainda mais dois lugares extra, para quando a família – ou os amigos – são muitos. A diferença é apenas sentida na bagageira, pois passa de 760 litros – o melhor do mercado – para 230 litros de espaço disponível.

Passemos às delícias da condução deste extraordinário exemplar da tecnologia SEAT. Para quem quer sair da caixa – e da estrada – há versões dotadas com o sistema de tração integral 4Drive. A potência é distribuída pelas quatro rodas, colocando até 50% da força do motor em cada um dos eixos, graças a uma embraiagem Haldex que distribui a potência. A acrescentar a isto, surge a caixa de velocidades automática DSG de sete velocidades.

…sem esquecer a segurança

O SEAT Tarraco alcançou a pontuação mais elevada nos testes Euro NCAP. E o que quer isto dizer? Quer dizer que o programa de segurança automóvel da União Europeia, considerou que este modelo alcançou as cinco estrelas na pontuação de segurança, não só no que diz respeito à capacidade de proteção de passageiros adultos e crianças, como na salvaguarda dos utilizadores mais vulneráveis, como peões e ciclistas. “O Tarraco obteve uma classificação excecional nos exigentes testes da Euro NCAP, o que reflete a atenção que colocámos na área da segurança quando desenvolvemos o nosso maior SUV, bem como o nosso compromisso em garantirmos o mais elevado nível em segurança ativa e passiva em todos os modelos que produzimos[1],” referiu Luca de Meo, Presidente da SEAT. Os sistemas de segurança implementados são baseados num conjunto de sensores de informação, o que permite ao SUV ver a estrada à sua frente e reagir em conformidade. Travagem de emergência, deteção de ângulo morto e assistente de saída, reconhecimento de sinais de trânsito e assistente de máximos, assim como o pre-crash e assistente anti capotamento, são alguns destes sistemas vencedores.

E para o futuro?

Se agora já pode escolher versões a gasolina e gasóleo, no próximo ano poderá esperar por uma versão híbrida plug-in (PHEV). De acordo com as informações já disponibilizadas pela marca, terá uma solução mista gasolina/elétrica com um total de 201 cv e 400Nm de força, assegurando um mínimo de 50km em modo zero emissões.

Resumindo e concluindo, o SEAT Tarraco apresenta no seu portfólio tudo o que a marca tem para oferecer na categoria de topo de gama. É só pegar no volante e deixar-se ir.

Saiba mais sobre inovação SEAT em

https://observador.pt/seccao/inovamente/

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler