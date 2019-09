Harry Potter. Exposição com adereços usados nos filmes chega a Portugal

Uma exposição internacional com trajes autênticos e adereços dos filmes de Harry Potter, como a varinha e os óculos do jovem feiticeiro ou as roupas usadas no baile de Natal, co-produzida pela Warner Bros, vai chegar a Portugal este outono. Intitulada Harry Potter: The Exhibition, a mostra vai abrir portas no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa, no dia 16 de novembro. Os bilhetes vão estar à venda a partir deste sábado, 28 de setembro.

Produzida pela Warner Bros. em parceria com a GES Events, a exposição ocupará 1.500 metros quadrados do Pavilhão de Portugal. Nestes será possível “desfrutar de ambientes dramáticos e fantásticos, inspirados e recriados nos cenários das filmagens de Hogwarts”, como o grande salão da escola de magia e feitiçaria, a cabana de Hagrid ou a sala comum e dormitório dos Gryffindor, informou a Everything is New em comunicado.

A exposição terá inclusivamente uma réplica estação de Hogsmead e do Hogwarts Express, que todos os anos transporta os alunos no início e final do ano letivo.

Além destes espaços, haverá uma área dedicada ao Quidditch, o popular desporto dos feiticeiros, onde será possível lançar a Quaffle, a bola que abre todos os jogos. Numa zona dedicada às criaturas mágicas, poderá encontrar-se o hipogrifo Buckbeak ou a acromantula Araragog.

Os bilhetes para Harry Potter: The Exhibition, que estará patente no Parque das Nações até 8 de abril do próximo ano, poderão ser adquiridos a partir deste sábado nos locais habituais e no site oficial da exposição, aqui. A exposição poderá ser visitada de segunda a quinta-feira, entre as 10h e as 19h, e de sexta a domingo, entre as 10h e as 20h30. Os preços são os seguintes:

De segunda a sexta-feira:

Entrada geral — 16€

16€ Crianças (até aos 12 anos) — 12€

12€ Família I (2 adultos + 1 criança até aos 12 anos) — 38€

38€ Família II (2 adultos + 2 crianças até aos 12 anos) — 44€

Sábado e domingo:

Entrada geral — 19€

19€ Crianças (até aos 12 anos) — 15€

15€ Família I (2 adultos + 1 criança até aos 12 anos) — 45€

45€ Família II (2 adultos + 2 crianças até aos 12 anos) — 52€

Artigo atualizado às 10h29

