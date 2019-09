Última “loucura” da Peugeot é uma autocaravana TT

De 28 de Setembro a 6 de Outubro, o parque de exposições Bourget (Paris, França) acolhe um certame dedicado aos veículos de lazer (VDL 2019) e será lá que a Peugeot mostrará o lado mais radical do Boxer, que começa logo por surpreender por oferecer tracção integral, algo que o furgão que lhe serve de base não disponibiliza. Mas já lá vamos.

Há pouco mais de um ano, a marca do leão criou um concept 4×4 do Rifter. Mais recentemente, a filial inglesa transformou um 3008 só para o destacar na Top Gear como um SUV capaz no fora de estrada, embora só conte com duas rodas motrizes. Agora é a vez do Boxer ceder à “magia” da aventura, apresentando-se como uma autocaravana capaz de ir a qualquer lado e… lá ficar. Mas pela melhor das razões: porque oferece 10 m2 de espaço interior, podendo acomodar sem grandes apertos até três pessoas. E os aventureiros têm direito a cozinha com área de refeições, casa de banho, dormitório e, claro, a cabina com o posto de condução. Tudo isto com acabamentos cuidados, várias soluções para a arrumação e detalhes que convocam a o apelo ao contacto com a natureza, nomeadamente o facto de o piso ser integralmente revestido com materiais reciclados.

Mas porque estar no local mais recôndito não implica necessariamente abdicar da ligação ao mundo, a Peugeot recorreu à Alpine para integrar o sistema de infoentretenimento e a navegação, com um ecrã táctil de 9 polegadas, o que não só é útil para visualizar as imagens das câmaras que foram instaladas à frente e atrás, como pode facilitar o acesso ao destino, dado que o sistema é compatível com aplicações como o Waze.

Com mais 30 mm de altura ao solo à frente e 50 mm atrás, o Boxer 4×4 Concept “calça” uns pneus offroad da BF Goodrich, enquanto a Dangel foi a escolhida para assegurar a tracção integral, podendo o condutor optar entre três modos de condução distintos: 2WD, 4WD ou Lock, que boqueia o diferencial. Sob o capot encontra-se um motor diesel de 165 cv e 370 Nm de binário, acoplado a uma caixa manual de seis velocidades. A somar a todos estes argumentos, um outro que enriquece este concept, em cerca de 4.600€. É quanto custa a eM02 FS Powerturbe, uma das mais recentes novidades da marca em matéria de e-bikes, de que já aqui lhe falámos e que se junta ao equipamento de lazer da autocaravana.

