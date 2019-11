Fundou a cadeia de restauração mexicana Pink Taco em 1999, com apenas 18 anos, viu o seu nome associado a uma série de romances com caras bem conhecidas de Hollywood, e mais recentemente foi notícia por ter comprado a antiga mansão de Elvis Presley, que a estrela comprara no ano do seu casamento com Priscilla. Este sábado, Harry Morton foi encontrado sem vida, em casa, pelo irmão mais novo, Matthew. Tinha 38 anos e as causas da morte do jovem empresário são ainda desconhecidas.

A notícia foi avançada pelo site TMZ e confirmado por meios como a revista People, que cita um porta-voz da polícia de Beverly Hills. Morton, que era filho de outro magnata da restauração, Peter Morton, um dos fundadores da popular cadeia Hard Rock Cafe, e neto de Arnie Morton, que lançou a Morton’s The Steakhouse, ficou também associado ao famoso Viper Club, a discoteca em West Hollywood. O espaço, que também foi propriedade do ator Johnny Depp, ficará para sempre associada à morte precoce de River Phoenix, irmão do ator Joaquin Phoenix, que ali morreu de overdose em 1993.

Ao longo dos anos, Morton foi por várias vezes associado romanticamente diferentes nomes, caso de Demi Moore, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Britney Spears e Jennifer Aniston.