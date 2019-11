"Ganhar mais e mais para fazer história pelo Benfica": Grimaldo renova contrato até 2023

Os rumores já eram muitos, o entendimento (pelas palavras do próprio) foi rápido, o anúncio surgiu este domingo em termos oficiais: em vésperas da deslocação a Leipzig para um encontro fundamental para a continuidade do Benfica na Liga dos Campeões (e nas provas europeias), Álex Grimaldo renovou contrato até 2023.

✍ Grimaldo renovou contrato com o SL Benfica até 2023!#PeloBenfica — SL Benfica (@SLBenfica) November 24, 2019

“Este é um dia muito especial, importante. Creio que é uma renovação merecida depois do trabalho feito ao longo destes anos. O entendimento foi rápido, porque ambas as partes queriam alargar a duração deste contrato. Estou muito feliz com este desfecho”, comentou o espanhol em declarações à BTV. “Estou muito feliz aqui, sempre disse isso, e o Benfica também está feliz comigo. Foi muito simples chegarmos a um entendimento para hoje podermos oficializar esta renovação”, acrescentou o lateral esquerdo que chegou do Barcelona B em 2016.

“Há que ir temporada a temporada, passo a passo, ganhar muitos títulos. Já conquistei alguns, mas a cada época começo com a ambição de ganhar mais e mais para fazer história no Benfica”, referiu ainda sobre os objetivos próximos na Luz, antes de recordar também os melhores momentos desde que chegou aos encarnados: “Já vivi muitos momentos importantes aqui, sempre que se ganha um título é especial. A primeira vez em que fui ao Marquês de Pombal foi uma coisa incrível, difícil de imaginar. Esse dia foi muito especial para mim”.