A família de Jorge Jesus esteve em Lima, no Peru, a apoiar o pai e com ele fizeram a festa da conquista da Libertadores pelo Flamengo, 38 anos depois. O treinador português é casado com Ivone Reis e tem três filhos, Jorge Gonçalo e Tânia, do primeiro casamento, e Mauro, do atual.

Tem sido exatamente Mauro que tem feito furor no Brasil, onde já conquistou uma legião de fãs. O mais novo dos filhos de Jesus, de 26 anos, foi passar uns dias com o pai logo no verão, e quando encheu o Instagram no Pão de Açúcar e nos locais mais turísticos do Rio, começou a conquistar as adeptas do Flamengo. Depois visitou algumas favelas. Os comentários multiplicaram-se nas suas contas nas redes sociais, onde aparece a praticar vários desportos radicais, de snowboard a mergulho. A Folha de S. Paulo foi o último meio de comunicação social a falar de Mauro, que arrancou das fãs comentários como: “Pé quente demais”, “Lindoooo”, ou “Trabalho lindo, mister JJ”.

O filho mais velho de Jesus é professor e pratica jiu-jitsu, a filha gere uma ótica em Massamá e Mauro é arquiteto. Quer ele quer a mãe têm passado alguns períodos com o pai no Rio durante esta aventura brasileira. Na fotogaleria, veja algumas das imagens que Mauro tem partilhado no seu Instagram.