(Artigo em atualização)

O julgamento de 44 adeptos do Sporting, entre eles o ex-presidente Bruno de Carvalho, continua esta segunda-feira no Tribunal do Monsanto. Na sala está, pela primeira vez, o ex-líder da Juve Leo, Fernando Mendes, também acusado por crimes relacionados com terrorismo, e que até agora não tinha comparecido por motivos de doença.

O julgamento prossegue com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, neste caso os militares da GNR que investigaram o caso. Os primeiros militares a serem ouvidos contaram como tomaram conhecimento do caso, a 15 de maio de 2018, e como começaram a investigar. Alguns advogados aproveitaram os depoimentos para pedir à juíza para anular o auto e notícia do caso.