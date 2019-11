A GNR está a investigar as causas da morte de um homem de 61 anos que foi encontrado no domingo numa zona de difíceis acessos em Leirós, concelho de Vila Real, disse esta segunda-feira fonte desta força policial.

A fonte referiu que o homem foi encontrado por populares da aldeia por volta das 21h30 de domingo, que o procuravam depois de não ter regressado a casa durante o dia.

O pastor foi localizado a cerca de dois quilómetros da estrada, numa zona de difíceis acessos, com ferimentos na zona da cabeça, suspeitando-se, segundo a GNR, que possa ter sofrido uma queda. No entanto, ressalvou a fonte, a autópsia irá ajudar a revelar as causas da morte.

Por causa da difícil localização, o homem acabou por ser retirado do local num jipe da GNR, transportado para junto dos meios de socorro, e o óbito foi declarado pela equipa médica do INEM.

A operação mobilizou 23 operacionais e nove viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.