Maurice Robinson, conhecido por Mo, admitiu esta segunda-feira em tribunal ter participado num esquema para ajudar a imigração ilegal, avança a Sky News. O motorista do camião onde foram encontrados 39 migrantes mortos, em Essex, no Reino Unido, no final de outubro, está ainda a ser acusado de homicídio.

Na sessão desta segunda-feira no tribunal criminal de Londres, onde Robinson participou por videoconferência a partir da prisão de Belmarsh, o irlandês de 25 anos declarou ter participado num esquema que possibilitou a entrada ilegal de imigrantes no Reino Unido entre 1 de maio de 2018 e 24 de 2019. O motorista confessou também a aquisição de propriedade criminal, nomeadamente dinheiro, nas mesmas datas, refere ainda a Sky News. Os 29 crimes de homicídio de que está a ser acusado não foram abordados na audição.

No final de outubro passado, 39 pessoas (31 homens e oito mulheres) foram encontradas mortas dentro do atrelado frigorífico de um camião num parque industrial em Essex, no Reino Unido. Entre as vítimas mortais, posteriormente identificadas como vietnamitas, contava-se um adolescente de 15 anos.

Mo Robinson, natural da Irlanda do Norte, foi detido pouco depois de as autoridades chegarem ao parque industrial de Waterglade, na cidade de cerca de 30 quilómetros a leste de Londres. Robinson fará parte de um esquema global de tráfico de seres humanos. O camião chegou de ao porto de Purfleet, no rio Tamisa, proveniente de Zeebrugge, na Bélgica.

As vítimas ainda não foram identificadas oficialmente, enquanto aguardam os resultados dos testes de ADN.