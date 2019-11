Foi esta segunda-feira assinado em Paris o acordo que estipula o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), avança a Antena 1.

Esta é a primeira vez que uma língua não oficial da organização é distinguida com um dia Mundial. A proposta foi apresentada por todos os países lusófonos em outubro e foi apoiada por mais 24 países como Argentina, Chile, Geórgia, Luxemburgo ou Uruguai, o que resultou numa aprovação por unanimidade no conselho da UNESCO a 12 de novembro. A proposta aprovada afirmava que o português é a língua mais falada e difundida no hemisfério sul e tem no mundo 265 milhões de falantes, tendo sido o idioma da primeira vaga da globalização.

Portugal esteve representado na cerimónia em Paris por uma comitiva que inclui o primeiro-ministro António Costa, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes e o Embaixador de Portugal na UNESCO, António Sampaio da Nóvoa.

“É um passo muito importante para os 260 milhões de pessoas que têm o Português com língua oficial e que é hoje a língua mais falada no hemisfério Sul”, disse António Costa à RTP acrescentando que se prevê um enorme crescimento do idioma que, estima-se, tenha “até ao final do século 500 milhões” de falantes. Uma “língua cada vez mais global” e por isso uma “prioridade fundamental na nossa política externa”, concluiu o primeiro-ministro.

De acordo com o embaixador português na UNESCO, este será um dia celebrado em grande nos corredores da sede da organização com iniciativas musicais e literárias, mas que espera também ter impacto internacional. “Entra nos calendários internacionais, o que significa que ganha projeção do ponto de vista internacional e que pode ter consequências nos mais variados planos”, disse à Lusa em outubro.