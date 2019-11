Fernando Santos foi eleito esta terça-feira o melhor selecionador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Esta foi a segunda vez que o português venceu o prémio.

O selecionador português repete este ano a vitória graças ao êxito na Liga das Nações e ao apuramento para o Euro 2020, tendo recebido 112 pontos. Santos superou Tite, selecionador brasileiro que venceu a Copa América, com 102 pontos, e Roberto Martínez, selecionador belga, atual seleção número um do “ranking” da FIFA, com 97 pontos.

Em 2016, o selecionador nacional já tinha sido distinguido com o mesmo título quando conquistou o europeu de futebol no mesmo ano.

No ranking consta também outro português: Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, com um voto.