A deputada eleita pelo Livre, Joacine Katar Moreira, tentou entregar na mesa da Assembleia da República, fora do prazo, o projeto do partido sobre a Lei da Nacionalidade, mas não houve consenso dos grupos parlamentares para o permitir.

A alteração desta lei era uma prioridades do Livre, mas o partido falhou o prazo para entrar na discussão que ficou agendada, em Conferência de Líderes, para dia 11 de dezembro. Depois de ter sido noticiada a falha, Joacine Katar Moreira requereu, junto da mesa da Assembleia da República (que organiza a agenda dos trabalhos parlamentares), que o seu projeto sobre a matéria pudesse ser entregue para que fosse debatido juntamente com os que já foram entregues pelo BE, PCP e PAN.

A decisão de aceitar esta entrada tardia de um projeto teria de ser tomada por consenso dos grupos parlamentares, mas isso não aconteceu. Os contactos foram feitos e, segundo apurou o Observador, não houve ‘ok’ por parte de todos os outros partidos. O PCP, por exemplo, respondeu que “as regras são para cumprir”, disse fonte do partido ao Observador quando questionada sobre a posição da bancada parlamentar comunista.

O CDS e o Bloco de Esquerda foram dois partidos que não levantaram objeções à pretensão da deputada do Livre, aliás, o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, anunciou-o através do Twitter:

O Livre pediu hoje para agendar uma iniciativa legislativa no debate marcado pelo Bloco de Esquerda sobre a Lei da Nacionalidade.

Apesar da iniciativa do Livre ainda não ter dado entrada nos serviços da Parlamento, o Bloco de Esquerda mostrou abertura para esse agendamento. — Pedro Filipe Soares (@PedroFgSoares) November 26, 2019

O Observador não sabe a posição dos restantes partidos, mas a abertura teria de ser consensualizada, coisa que não foi possível, pelo que o Livre ficará de fora de uma das discussões-bandeira do partido.

Na última semana o partido tem estado sob alguma pressão, depois de desentendimentos entre a direção e a única deputada eleita pelo Livre nas últimas legislativas.