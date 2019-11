Um lar na vila de Ourique, em Beja, foi evacuado esta terça-feira ao início da noite depois de um incêndio ter deflagrado na zona da cozinha e refeitório da instituição.

A notícia começou por ser avançada pelo Jornal de Notícias, que avançava a hipótese de existência de vítimas na sequência do incêndio. Ao Observador, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro local garantiu não haver vítimas. “O lar foi evacuado e as pessoas foram deslocadas para o pavilhão do quartel dos bombeiros, porque o lar fica mesmo em frente ao quartel”, indicou a mesma fonte.

O lar afetado foi uma instituição da Santa Casa da Misericórdia de Ourique e o JN começou por avançar que estavam no local “várias corporações de bombeiros” de “Almodôvar e Castro Verde” mas também que estavam a caminho “equipas de Mértola, Ferreira do Alentejo e Aljustrel”.