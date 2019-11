Portugal foi um dos países da UE onde os preços da eletricidade para os consumidores domésticos mais caíram no primeiro semestre do ano. Aliás, a redução de 4,1% no preço do kiloWatt/hora de janeiro a julho foi a segunda maior, apenas atrás da Dinamarca (4,3%). No entanto, essa descida não afastou o país dos lugares cimeiros da lista dos países em que a eletricidade é mais cara, indicam dados do Eurostat divulgados esta terça-feira.

Incluindo todos os impostos e taxas, o kiloWatt/hora de eletricidade em Portugal (21,54 cêntimos) é o oitavo mais caro da UE, atrás de Alemanha (30,88 cêntimos), Dinamarca (29,84), Bélgica (28,39), Irlanda (24,23), Espanha (24,03), Itália (22,94) e Chipre (22,03).

O cenário muda por completo quando retiramos da equação os impostos. Sem quaisquer impostos e taxas, o preço do mesmo kiloWatt/hora de eletricidade em Portugal desce 10,5 cêntimos, para 11,03. Ou seja, passa a ser apenas o 19º mais caro entre os 28 Estados-membros.

Numa altura em que se fala, a propósito da proposta de Orçamento do Estado para 2020, de eventuais mexidas na taxa de IVA aplicada à eletricidade (PSD, BE e PCP defendem que esta baixe de 23% para 6%), qual é o impacto do IVA nos preços da eletricidade na UE? Sem contar com o IVA, a posição de Portugal na lista altera-se pouco: passa de oitavo para nono. Isto porque o Reino Unido tem a mais reduzida taxa de IVA na eletricidade em toda a UE: 5%, tal como Malta.

A questão agora é saber em que lugar estaria Portugal nesta lista com um IVA a 6%. Sem contar com eventuais mexidas no IVA da eletricidade nos outros Estados-membros, Portugal passaria para a 12ª posição, já que o kilowatt/hora para os domésticos ficaria em 18,56 cêntimos (contra os atuais 21,54 cêntimos).

No início deste ano o preço da eletricidade na tarifa regulada em Portugal caiu 3,5%, após proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Para 2020, a ERSE propõe uma redução de 0,4% nas tarifas. Esta será a terceira descida anual consecutiva do preço da eletricidade.

A descida dos preços em 2019 verificou-se graças a várias medidas extraordinárias negociadas pelo Governo e que envolveram também a EDP. Mais de cinco milhões de clientes de eletricidade já estão fora da tarifa regulada, que se aplica ainda a cerca de um milhão de famílias.