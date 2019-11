O central Rúben Dias e o médio Adel Taarabt regressaram terça-feira aos convocados do Benfica, para a visita ao Leipzig, na quarta-feira, para a quinta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de futebol.

Em relação ao jogo da Taça de Portugal com o Vizela, o treinador do Benfica, Bruno Lage, fez regressar Rúben Dias, que tinha sido poupado, e viu Taarabt recuperar de uma síndrome viral, deixando agora de fora Conti e Samaris. O médio grego passou a integrar o boletim clínico das “águias”, devido a uma gastroenterite.

Também por questões clínicas, continuam ainda de fora Rafa, com uma desinserção do tendão médio adutor, David Tavares, com uma lesão muscular na coxa esquerda, Svilar, com uma tendinopatia, e Seferovic, com uma rotura muscular na perna esquerda.

O Benfica defronta o Leipzig, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo G da Liga dos Campeões em futebol, na quarta-feira, a partir das 20h (horas em Lisboa), que será arbitrado pelo espanhol Jesus Gil Manzano. Os “encarnados” estão obrigados a conquistar uma vitória inédita em solo alemão na principal prova europeia de clubes para manter viva a esperança de qualificação para os oitavos de final.

O Grupo G é liderado pelo Leipzig, com nove pontos, seguido de Lyon, com sete, e Zenit, com quatro, enquanto o Benfica é último, com três pontos, resultantes de uma única vitória, em casa com os franceses do Lyon.

Lista dos 20 convocados:

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Vlachodimos.

Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, André Almeida, Ferro, Tomás Tavares, Nuno Tavares e Jardel.