O pinheiro é imagem tradicional do Natal. E embora haja muitas lendas e crenças quanto ao seu uso enquanto símbolo da época, na prática é um dos tipos de árvore mais comum na Europa e que se mantém verde o ano inteiro, simbolizando a vida e a longevidade. Mas hoje já há mil e uma formas de enfeitar as casas, e a internet democratizou as tradições que se vão reinventando e modernizando.

Quer esteja a criar uma árvore feita à mão, com livros, com materiais reciclados ou, simplesmente, quer mudar e ter uma época de festividade mais divertida, o seu natal deve refletir a sua personalidade, não importa aquilo que escolha — o mais tradicional ou até algo mais extravagante.

Reunimos algumas das principais tendências de árvores de Natal que estão a circular na internet para que se inspire na criação da sua.

As árvores de natal florais já andam a circular há alguns anos e têm vindo a ganhar destaque nas decorações. Mas este ano, o Pinterest revelou o seu top de pesquisas, e a árvore de Natal de girassóis foi uma das que mais cresceu. Se gosta de flores, esta pode ser uma ideia original.

As árvores de Natal de parede são a melhor solução para quem tem casas pequenas. E pode fazê-las com luzes, fitas, grinaldas ou qualquer outra inspiração que tenha. Ocupam pouco espaço e não deixam de ser natalícias.

Com as filosofias zero-waste a crescer (felizmente), a tendência de árvores de natais ecológicas subiu este ano mais de 80% nas pesquisas. Pode fazer com restos de decorações que já tem em casa, madeira, paus que apanha no jardim, cartão… Vale tudo quando se fala de reutilizar materiais.

Os amantes de livros não vão ter dificuldade em criar uma árvore de Natal que reflita a sua personalidade.

Se gosta de uma decoração minimalista e não consegue estar no meio de muitas cores, as árvores simples e sem cor também são tendência. Pode usar fitas brancas ou prateadas e apostar nas luzes e enfeite pequenos para dar um toque mais festivo.

O oposto do minimalismo é a tendência das árvores em degradê. Pode brincar com cores nas fitas, nas bolas ou nas luzes e criar um padrão colorido e divertido.

O pinheiro verde é a tradição. Mas, nos últimos anos, os pinheiros brancos ganharam grande adesão. E hoje, o céu é o limite. Se gosta de cores, aposte num pinheiro de qualquer cor. Sem medo!

Se a sua praia é mais árvores de Natal XXL, porque não? Só celebramos o Natal uma vez por ano. Use e abuse das suas decorações gigantes e não tenha vergonha de ter uma árvore digna de filme.

Por outro lado, as árvores de Natal pequenas também têm vindo a ganhar adeptos, e há inúmeras ideias que pode explorar: em cima de uma prateleira, num vaso no chão, numa mesa… se tem uma casa mais pequena e não quer deixar de ter o seu pinheiro tradicional, opte por uma versão mini.

E para quem não quer um pinheiro, use as bolas como o centro da sua decoração e torne a sua árvore divertida e criativa.

