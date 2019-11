O número de mortos no sismo de 6.4 que atingiu a Albânia esta terça-feira subiu para 30, de acordo com o diretor de comunicação do governo albanês, Endri Fuga. Ao todo, 48 pessoas foram retiradas dos escombros, à medida que as equipas de busca e salvamento continuam o seu trabalho e a região continua a ser afetada por réplicas.

Its been 36 hours after the 6,4 magnitude earthquake hit #Albania and the number of victims has risen to 30, while 48 people have been evacuated from rubbles. Together we will rise again and rebuild what was damaged. If you can, please donate at https://t.co/eusm3CQS2J pic.twitter.com/QMxXkmRGkw

O New York Times, que tem um enviado especial no local, fala em 31 vítimas mortais e 49 pessoas já resgatadas.

Os esforços de buscas foram entretanto suspensos durante um breve período devido a uma réplica mais intensa, de 5.3 na escala de Richter, por volta das 15h45 (hora local, 14h45 em Lisboa). De acordo com o site local Exit, o epicentro deste novo tremor de terra aconteceu no Mar Adriático, mas foi sentido em terra, sobretudo em Durres, cidade perto da costa, e na capital Tirana.

The EU has mobilised 3 search & rescue teams from Greece, Italy and Romania, who are currently operating in #Albania.

That is over 200 search & rescue staffers and 10 search dogs who are operating in Durres and Thumane, which were hit by the earthquakes. #AlbaniaEarthquake pic.twitter.com/zpoVgJ8WCK

— EU Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) November 27, 2019