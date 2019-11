Um camião que transportava garrafas de cerveja deixou cair grande parte da carga na via e levou ao condicionamento da circulação no IC2, perto de Coimbra.

O acidente deu-se no sentido sul-norte da antiga estrada nacional, e o trânsito faz-se apenas numa via, na ponte do Açude, perto de Taveiro, disse ao Observador fonte do Comando Distrital de Operações de Coimbra. Não há registo de feridos, mas duas viaturas estacionadas por baixo do viaduto terão ficado danificadas pela queda de muitas garrafas.

O acidente aconteceu pelas 10h e ainda não é conhecida a causa.

https://www.facebook.com/groups/627787477268700/permalink/2716621871718573/