É conhecido como “o anónimo” ou até, por vezes, como o “Garganta Funda da Administração Trump”. Em setembro do ano passado, um funcionário da Casa Branca publicou um artigo de opinião anónimo no New York Times onde dizia fazer parte da “resistência” interna ao Presidente Donald Trump. Entretanto, assinou contrato com uma editora para publicar um livro sobre os bastidores da Casa Branca, que será publicado em dezembro. Agora acabou de afirmar que irá revelar a sua identidade em breve.

A notícia é avançada pelo site de notícias especializadas nos bastidores de Washington D.C., The Hill, que reparou numa sessão de perguntas e respostas feita pelo “anónimo” com utilizadores do Reddit, na passada terça-feira. Nessa conversa, o novo “Garganta Funda” declarou o seguinte: “Não irei manter a minha identidade envolta em segredo para sempre”.

Esta não foi a última vez que Donald Trump irá ouvir falar de mim”, sentenciou o funcionário da Casa Branca.

Os moderadores do Reddit não conseguiram confirmar de forma independente que o “anónimo” que respondeu às perguntas é de facto o mesmo que escreveu o artigo de opinião do Times. Contudo, garantiram ter tido confirmação da editora que irá publicar o seu livro: “Os editores do livro dele garantiram-nos que é a mesma pessoa e não temos razão para não acreditarmos neles”, disseram.

O livro, intitulado The Warning (O Aviso), tem lançamento marcado para o dia 19 de dezembro.