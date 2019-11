As críticas têm sido várias nos últimos meses: segundo os trabalhadores, a Google não é, afinal, o oásis empresarial que aparentava ser. A prova são os protestos que têm sido organizados pelos funcionários da multinacional.

Em causa têm estado polémicas como acusações de assédio sexual, a relação entre chefias e funcionários e as retaliações que a empresa fez aos trabalhadores que participaram nos protestos. Assuntos como um projeto secreto que a empresa estava a desenvolver para a China — um motor de busca com censura — também têm sido alvo de críticas.

Agora, a tensão entre a empresa e os funcionários parece ter subido de nível. Na segunda-feira, a Google despediu quatro trabalhadores que têm falado abertamente sobre a empresa por, alegadamente, violarem as políticas de segurança de dados. E desta vez a retaliação veio de um lado diferente: os restantes trabalhadores queixam-se de que a empresa está a tentar calar as suas críticas, conta a CNN.

A tecnológica enviou um email a toda a equipa com os motivos que conduziram aos despedimentos: algumas das atitudes alegadamente condenáveis destes colaboradores eram terem acedido aos calendários de outros colegas e partilhado informações sobre o seu paradeiro com pessoas fora da empresa. O email foi enviado em nome da equipa de segurança e investigações da Google.

Uma das colaboradoras foi demitida depois de ter participado, na sexta-feira, num protesto à porta da sede da empresa em São Francisco. O objetivo era que a empresa recontratasse dois funcionários que foram colocados em licença administrativa, conta a CNN.

Depois do email, surgiram publicamente as reações dos outros trabalhadores. A engenheira de software Amr Gaber publicou um tweet no qual escrevia:

Let me be clear. Google just fired 4 of my coworkers for daring to ask the question "is Google helping separate families or cage children at the border?"

After finding openly accessible information, they alerted coworkers of the horrifying news.

Yes. Google is working with CBP.

— Amr Gaber (@amrtgaber) November 26, 2019