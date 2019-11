Um dia vamos ter saudades disto: a luz que se apaga na sala, a tela que se ilumina e, com ela, uma espécie de esperança que se acende em nós: de sermos entretidos, de por um par de horas esquecermos a nossa vida, sairmos da órbita do nosso umbigo, de aprendermos – não no sentido factual ou pedagógico do termo, antes que há outras pessoas, outras maneiras de agir, cambiantes de cinzento que desconhecíamos, hipóteses de felicidade que nos pareciam remotas, que a nossa paz pode ter fundos falsos.

Não pretendo fazer um discurso pró-cinema e anti-plataformas de streaming, até porque o cinema continuará a existir nos pequenas ecrãs dos laptops e dos smartphones – mas a experiência da sala de cinema está a morrer, e havia algo de especial em termos de nos deslocar para uma sala, rodeados de uma pequena comunidade de outros que, como nós, queriam ser expostos a essa outra coisa que o cinema nos traz; no confronto com aquela tela enorme onde se projetavam imagens que não podíamos parar para ir à casa de banho, éramos pequeninos – e só nos fazia bem, essa pequenez.

Talvez Martin Scorsese não estivesse a pensar nisso quando montou a abertura de “O Irlandês”: um travelling que atravessa um corredor em tijolo, até desaguar num homem envelhecido, sentado numa cadeira: Robert De Niro, no papel de Frank Sheeran o irlandês), preparado para contar a sua história, antes de morrer.

A sinopse de “O Irlandês” não corresponde à sua essência: Sheeran foi um condutor de pesados que começou a trabalhar como assassino de confiança de um mafioso chamado Russell Bufalino (desempenhado por um admirável e contido Joe Pesci), acabando a trabalhar como uma espécie de guarda-costas privado do sindicalista Jimmy Hoffa, desempenhado por Al Pacino, naquele que é o seu primeiro papel com Scorsese.

Mas “O Irlandês” não é isto, não é uma história de máfia, pelo menos não uma como “Tudo Bons Rapazes” ou “Casino” – nem sequer é, em última instância, um estudo da sociopatia como “O Lobo de Wall Street” era, e “O Lobo de Wall Street” tem mais em comum com os filmes de máfia de Scorsese que “O Irlandês” tem. A essência de “O Irlandês”, no ritmo da narrativa, no pathos da câmara, é a morte, o confronto que temos, no final da vida, com a nossa inutilidade, com a nossa consciência.

O terrível raccord entre duas cenas distantes na narrativa demonstra isso: quando Jimmy Hoffa é introduzido no filme, a voz de Sheeran, em off, diz-nos que hoje ninguém sabe quem Hoffa é, mas no seu tempo o líder sindical era conhecido de uma ponta à outra dos EUA, era maior que Elvis; já no final do filme, Sheeran mostra a uma enfermeira uma foto da sua filha com Hoffa; a enfermeira não sabe quem aquele home é; Sheeran começa um daqueles típicos discursos de idoso (que ela não compreende que toda a gente é esquecida, etc); a enfermeira mal o ouve e trata-o como um idoso próximo da morte, alguém cujo discurso apenas atrapalha o trabalho dela – alguém negligenciável.

Aquela voz que anuncia a chegada de Hoffa ao filme é um resquício dos filmes de máfia de Scorsese, marcados pelas vozes off, que carregavam os filmes com a sua arrogância, a sua cockyness, a sua falta de escrúpulos; mas esta voz não se gaba da mesma maneira, não está tão segura dos seus atos – esta voz não tem swag.

A última coisa que Henry Hill, o protagonista de “Tudo Bons Rapazes”, dizia (já depois de trair a máfia e de a proteção de testemunhas lhe “oferecer” uma segunda vida com uma nova identidade) era que a sua nova vida de civil cumpridor era uma seca; Sam “Ace” Rothstein, o protagonista de Casino, está aliviado por, no fim de tudo, estar vivo e ser útil enquanto especialista em apostas. Nenhum deles mostra arrependimento pelos seus crimes, antes pela sua voracidade, que os levou longe demais – e mesmo se pensarmos no Jordan Belfort de DiCaprio como um mafioso do capital, por assim dizer, Belfort sobrevive aos seus crimes, ao seu apetite.

Mas os vinte últimos minutos de “O Irlandês” acompanham o final de Sheeran, na sua impotência: uma das filhas corta relações com ele, outra desespera por o pai não entender que a vida que ele levou não as protegeu de nada. Sheeran recusa colaborar com a polícia, mesmo quando já toda a gente morreu, mas, como a cena com a enfermeira demonstra, no fim nem sequer lhe resta o orgulho de poder gabar-se de ter convivido com figuras maiores da história dos EUA, já que ninguém se recorda delas.

A filha que cortou relações com o pai (uma muito contida e muito Bergmaniana Anna Paquin) é fundamental para entendermos o carácter fúnebre de “O Irlandês”: se todos os filmes “de máfia” (“Lobo de Wall Street” incluído) de Scorsese são estudos sobre o que hoje chamamos masculinidade tóxica, em que as mulheres ocupam lugares secundários mas são simultaneamente vítimas dos homens e coniventes com eles, Peggy, apesar de também ser uma personagem secundária, ocupa o lugar de consciência moral do filme, ao recusar-se a aceitar o comportamento do pai.

A importância que Scorsese dá à decisão de Peggy de separar-se do universo do pai (o universo dos homens que impõem a sua vontade pelas suas próprias mãos) simboliza a distância que há entre aquele tempo e o nosso: de uma forma muito subtil, com a recusa de Peggy em falar com o pai mesmo quando este se aproxima da morte, Scorsese mostra que ruiu aquele mundo em que as mulheres eram vítimas ou coniventes, como eram nos seus filmes. O facto de Peggy ir embora mostra que é possível ir embora.

Em última instância, Sheeran, que morreu em 2003, teve quem o ouvisse, nomeadamente Charles Brandt que escreveu I Heard You Paint Houses – uma frase que, aparentemente, era a forma correta de abordar um assassino acerca da natureza do seu ofício –, livro em que “O Irlandês” se baseia.

Mas o seu relato não ferve como os filmes acima mencionados (ou como “Mean Streets” e “The Departed”, que também abordavam a máfia). O início assemelha-se ao típico início dos filmes de máfia de Scorsese – uma história que começa já a mais de meio, recua com recurso a voz off e, quando chega ao ponto em que o filme começou, está a prestes a atingir aquele ponto em que tudo rui.

Só que desta vez quando “O Irlandês” começa já Sheeran e Bufalino estão envelhecidos; “O Irlandês” procura outro ritmo: mais pausado e contido, fúnebre até. O retrato de uma América subterrânea com tentáculos que se estendem às mais altas instâncias do poder não procura estremecer-nos, nem Scorsese quer que os seus protagonistas nos seduzam com a sua cockyness, como antes – aquela América, em que as coisas se resolviam sujando as mãos, morreu.

Pesci, na pele de Bufalino, é talvez o símbolo maior desta gravitas: onde antes o ator estrebuchava e explodia, desta feita é todo contenção, ponderação, a voz da sensatez, se é possível ser-se mafioso e sensato.

Esse ritmo macerado da narrativa acaba por ser o ritmo possível dos corpos: “O Irlandês” é um sonho de Scorsese que tem décadas; por uma razão ou outra o filme foi sendo descartado e o casting original envelhecendo; a dada altura fazê-lo só seria possível com recurso a técnica informática de rejuvenescimento dos rostos dos atores, o que o tornaria caríssimo – foi aí que entrou a Netflix, financiado um filme impossível de fazer na atual política dos estúdios (levar à tela meia dúzia de filmes de super-heróis por ano).

O feito da tecnologia é relativo: os rostos, quando a narrativa recua, perdem rugas, pregas ao redor dos olhos. Mas a expressão permanece de homem idoso, porque os rostos já não têm elasticidade e isso nota-se de cada vez que um lábio fica a pender, de cada vez que nos recordamos do real rosto dos atores há 30 anos. E os olhos, que também foram retocados, adquiriram uma qualidade translúcida que contradiz a pele alisada bit a bit por um algoritmo que nunca foi ao cinema nos anos 70 ou 80. Há algo de zombie, nestes rostos superficialmente jovens e mortos de olhar.

Isto torna-se explícito numa cena em que Sheeran espanca muito lentamente, como se fosse um avô a imitar Charlot para a netinha, um merceeiro em frente à sua filha (de Sheeran): tudo na cena, a começar pelos movimentos de De Niro (que traem o suposto rejuvenescimento que a tecnologia procura), é lento e metódico e ponderado, a câmara do outro lado da rua, à distância, numa composição mais próxima de um filme de câmara de Bergman que da vibração mercurial de “Mean Streets”.

O que torna “O Irlandês” numa espécie de filme de zombies, que é que aquilo em que estes velhos de pele alisada mas passo lento se tornaram, graças à tecnologia. A opção de rejuvenescer artificialmente o casting acaba por conferir uma patine fúnebre a todo o filme: os atores estão a morrer, aquela América está a morrer, o próprio Scorsese está a morrer e, como se não bastasse, até o cinema de tela está a morrer.

Outras pessoas verão outras coisas: Hoffa tem uma importância para um americano que não tem para mim; esse americano refletirá mais sobre as ligações entre o crime organizado e Cuba ou o assassinato de JFK; eu rio-me com a insinuação de uma ligação homossexual entre Hoffa e Sheeran (que dormem no mesmo quarto e discutem política e crime entre escovar os dentes e deitar).

Consigo imaginar a desilusão de quem assinar a Netflix para ver “O Irlandês” à procura dos filmes de máfia anteriores de Scorsese, apenas para dar com um filme de Torneur ou de Pedro Costa, que é o que “O Irlandês” acaba por ser – não propriamente um “No Quarto da Vanda”, antes um “No Quarto com Martin”: a última tentativa de Scorsese de dar sentido a “isto tudo”, que veremos no nosso próprio quarto, parando para ir à casa de banho e fumar um cigarro, talvez sem ponderarmos que “O Irlandês” insinua que um dia também chegará o nosso momento de sermos apenas um rosto numa foto, de quem já ninguém se lembra muito bem.

Um dia vamos ter saudades disto.