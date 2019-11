O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou esta quarta-feira, em Maputo, uma ajuda financeira de seis milhões de dólares (5,4 milhões de euros) para infraestruturas de futebol em Moçambique, visando o desenvolvimento da modalidade no país.

“A Federação Moçambicana de Futebol tem agora uma ajuda de seis milhões de dólares nos próximos quatro anos, que serão investidos em infraestruturas”, afirmou Gianni Infantino, em declarações à comunicação social.

O presidente da FIFA anunciou o apoio no final de um encontro com o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, no âmbito de uma visita de um dia que efetuou hoje a Maputo. A verba será canalizada para a reabilitação de estádios e campos de futebol, nomeadamente recintos desportivos destruídos pelo ciclone Idai, que atingiu a região centro do país em março. “Vamos investir na reconstrução de infraestruturas desportivas [destruídas pelo ciclone Idai], creio que é muito importante investir e estamos aqui para isso”, sublinhou Gianni Infantino.

Moçambique, prosseguiu, é um país de futebol, que produziu jogadores de nível mundial, como Eusébio e Mário Coluna, e, por isso, precisa de apoio para alimentar o talento natural na modalidade.

No âmbito das mudanças que pretende impulsionar na liderança da FIFA, Gianni Infantino apontou o apoio aos escalões de iniciação no futebol masculino e feminino como essenciais. “A FIFA está presente para investir, junto com o Governo, em infraestruturas e em competições, no futebol feminino e masculino, isso é o que temos que fazer hoje e no futuro”, destacou.

Além do encontro com o primeiro-ministro moçambicano, o presidente daquele organismo reuniu-se com representantes das 11 associações provinciais de futebol do país, dirigentes de clubes e desportistas moçambicanos, aos quais transmitiu o investimento em infraestruturas. A visita do presidente da FIFA enquadra-se num périplo a África, que inclui Angola, Madagáscar, Malaui, Lesoto e República Democrática do Congo.