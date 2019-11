Por 1.000 euros por mês é possível arrendar uma pequena casa de 65 metros quadrados (m2) em Lisboa, uma de 62 m2 em Madrid (Espanha) ou uma de maior dimensão com 137 m2 em Génova (Itália), segundo um estudo da plataforma online Idealista.

Ainda em Portugal, por este valor é possível arrendar uma casa com 70 m2 em Cascais, com 83 m2 em Oeiras, com 93 m2 no Porto, com 100 m2 em Loulé, com 106 m2 em Matosinhos, com 111 m2 em Sintra, com 112 m2 em Portimão, com 115 m2 em Albufeira e com 121 m2 em Vila Nova de Gaia.

A cidade mais cara deste ranking, que contempla cidades de Portugal, Espanha e Itália, é Milão, onde arrendar uma casa custa 52 euros por m2. Seguem-se Barcelona (60 m2), Madrid (62), Florença (64 m2) e Lisboa (65 m2).

Em sentido inverso encontram-se as cidades italianas de Génova e Turim e as espanholas de Granada e Zaragoza, onde com 1.000 euros por mês é possível arrendar uma casa com 137 m2, 124 m2, 124 m2 e 123 m2, respetivamente. O quinto lugar entre as de maior dimensão é ocupado por Vila Nova de Gaia (121 m2).