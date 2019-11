A Unidade de Saúde Familiar de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, reabriu esta quarta-feira ao meio dia, depois de encerrada desde as 8h por falta de assistentes administrativos, constatou a agência Lusa no local.

Desde as 8h que a unidade esteve fechada, com uma informação afixada na porta a indicar que as consultas de enfermagem e médicas não podiam ser realizadas por faltas de assistentes técnicos, o que motivou duras críticas dos utentes.

Segundo o Movimento de Utentes do Centro de Saúde de Miranda do Corvo, o serviço de atendimento foi reaberto com a deslocalização de dois assistentes administrativos do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte.

A reabertura não evitou que dezenas de utentes tenham sido privados de cuidados de saúde durante a manhã de quarta-feira, dia de mercado em Miranda do Corvo e durante o qual os munícipes têm acesso a transportes públicos que não se realizam nos outros dias.

A acessibilidade aos cuidados de saúde “tem vindo a degradar-se, privando a população de cuidados imprescindíveis e muitas das vezes inadiáveis e obrigando os utentes a terem de recorrer ao Serviço de Urgência do CHUC ou entidades privadas, isto se os utentes tiverem capacidade económica”, frisou à agência Lusa José Taborda, representante do município no Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte. “A falta de recursos humanos já conduziu a diversas manifestações, uma vez por falta de médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e hoje devido à falta de assistentes administrativos, o que levou ao encerramento total do centro de saúde”, salientou o enfermeiro.

Para o profissional de enfermagem, os utentes estão “perante uma instabilidade permanente na unidade de saúde, que é péssimo para todos os intervenientes, utentes e profissionais de saúde”. José Taborda disse ainda que esta situação “vai conduzir a um aumento do tempo de espera para uma consulta médica e de enfermagem”.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, o Movimento de Utentes do Centro de Saúde de Miranda do Corvo apela a toda a população para que esteja presente na quinta-feira “em massa” na reunião da Assembleia Municipal, a partir das 18:00, “como forma de protesto e pressionar quem de direito”.

Apesar das tentativas telefónicas, não foi possível contactar o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte, Avelino Pedroso, e o presidente do município de Miranda do Corvo, Miguel Baptista.