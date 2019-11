Adeptos ingleses e belgas envolveram-se na quarta-feira em confrontos no Porto, provocando danos numa esplanada, disse à Lusa fonte da PSP, referindo que, até ao momento, não foram efetuadas detenções.

“Ao longo do dia os adeptos ingleses e belgas que estão no Porto para os jogos de futebol envolveram-se em escaramuças. A situação foi mais intensa depois das 15h, acalmou depois, e a seguir ao jantar voltou a intensificar-se até cerca das 00h, mas agora a situação está calma”, disse à Lusa fonte da PSP, cerca das 00h45.

Segundo a mesma fonte, os confrontos ocorreram em vários locais do Porto, como as Galerias de Paris ou a zona dos Clérigos, tendo sido danificada uma esplanada. “Até ao momento não foram efetuadas detenções e não temos registo de feridos. A PSP mantém um dispositivo no local, com especial atenção para as zonas de diversão noturna, que vai se manter ao longo da madrugada”, explicou.

Quinta-feira, a equipa belga Standard Liège vai defrontar o Vitória de Guimarães, enquanto os ingleses do Wolverhampton vão jogar contra o Sporting de Braga, em jogos a contar para a fase de grupos da Liga Europa em futebol.

Os vídeos ilustram o tipo de comportamentos violentos que estes adeptos tiveram no Porto.