Anderson .Paak & The Free Nationals vão atuar no dia 10 de julho no NOS Alive’20, no Passeio Marítimo de Algés, foi esta quinta-feira confirmado pela organização. A banda junta-se aos já anunciados Billie Eilish, Finneas e Cage The Elephant.

“Para os amantes do R&B, o NOS Alive apresenta Anderson .Paak, o cantor americano, rapper, compositor, produtor musical e multi-instrumentista oriundo de Oxnard, Califórnia (…) Acompanhado pelos The Free Nationals, vai ser impossível ficar indiferente ao groove do grupo”, disse a organização no comunicado divulgado.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020.

Artistas já confirmados: Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Finneas, Hobo Johnson and The Lovemakers, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.