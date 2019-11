“Ficar até ao fim da época? São coisas que não posso prometer, não sou eu que tenho a força para decidir isso ou não. Esta renovação nada tem a ver com uma eventual saída ou ficar aqui, nunca foi isso que esteve em jogo. Esta renovação tem vindo a ser negociada há algum tempo mas só agora aconteceu. Estou feliz, é um sinal de reconhecimento do meu trabalho e dá-me mais vontade e obrigação de lutar e querer fazer mais, por mim e pela responsabilidade que o clube coloca em cima de mim”, destacou esta semana Bruno Fernandes.

Entre algumas “farpas” pelo que considera ser um excesso de ruído em torno do ordenado atualizados nos leões, o internacional português falou também do futuro. Um futuro que, com exibições como a que teve esta noite com o PSV, dificilmente passará muito mais tempo por Alvalade. E um futuro que, segundo o próprio, seria difícil repetir os números da última temporada: depois dos 16 golos e 20 assistências em 56 jogos em 2017/18, o número 8 pulverizou todos os recordes tornando-se o médio com mais golos numa só época na Europa (32, mais 18 passes decisivos em 53 partidas) mas já leva em 2019/20 11 golos e oito assistências… em 18 encontros.

⏰75' SCP 4-0 PSV ????????Bruno Fernandes faz pela primeira vez na carreira ⚽️⚽️2 golos e ????????2 assistências no mesmo jogo: ????????PSV em Alvalade para a ????Liga Europa pic.twitter.com/DQs1CBIJJ1 — playmakerstats (@playmaker_PT) November 28, 2019

“A equipa fez uma boa exibição, num grande jogo, com um ritmo alto. Tivemos muita bola, conseguindo segurar o jogo, às vezes com o desespero de querermos marcar e isso nem sempre é conseguido. Com essa posse de bola, desgastámos muito o PSV e logo ao intervalo já tínhamos um bom resultado”, destacou na zona de entrevistas rápidas da SIC Notícias. “Tem de ser sempre assim, pois é isto que o Sporting exige, a sua equipa técnica e os próprios jogadores. Mesmo não ganhemos, trabalhamos sempre para fazer mais e melhor”, acrescentou.

⏰70' SCP 4-0 PSV ????????Bruno Fernandes chega aos 1⃣0⃣0⃣golos de influência no ????Sporting [59 golos e 41 assistências]. 40% dos golos do Sporting nas últimas três temporadas passaram pelo médio. pic.twitter.com/yNlDsz0D2i — playmakerstats (@playmaker_PT) November 28, 2019

Em paralelo, o médio falou também do atual momento que atravessa e que teve prolongamento na Seleção, ao ter marcado o primeiro golo da Seleção Nacional frente ao Luxemburgo que garantiu a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2020. “Fico muito feliz com a minha exibição, com os dois golos e as duas assistências, para mais porque faço aquilo que mais gosto. O primeiro objetivo está conseguido, falta só um empate para ficarmos em primeiro no grupo”, comentou o jogador que falhará por castigo o encontro diante do LASK.

⏰Apito final: SCP 4-0 PSV ????????Bruno Fernandes passa a ser o 4.º jogador do ????Sporting com mais golos [12] nas provas europeias e segue com a mesma média de golos do "levezinho":

26 ????????Liedson – 0,44 G/J

18 ????????Manuel Fernandes – 0,40 G/J

13 ????????Mascarenhas – 0,93 G/J pic.twitter.com/rhyAAHbNLu — playmakerstats (@playmaker_PT) November 28, 2019

Mas esta foi também uma noite com outros recordes e números redondos para o médio contratado em 2017 aos italianos da Sampdória: Bruno Fernandes teve pela primeira vez um jogo onde contribuiu para quatro golos do Sporting, o que permitiu ainda que subisse ao topo da lista dos melhores marcadores da Liga Europa, a par de Munir (Sevilha) e Alfredo Murelos (Rangers). Tudo na noite em que chegou ao contributo para 100 golos da equipa verde e branca em duas temporadas e meia, entre golos marcados (59) e assistências (41).