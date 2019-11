Adegga WineMarket

Armazém 16, Marvila, Lisboa; Sábado, das 14h às 21h

Para quem quiser provar vinhos produzidos nas encostas do vulcão Etna: o primeiro Adegga WineMarket aconteceu há dez anos e, talvez em jeito de comemoração, a edição de inverno deste ano traz “pela primeira vez a Portugal”, garantia da organização, vinhos produzidos na encosta do Etna, “o maior e mais ativo vulcão da Europa”. O Amazém 16, em Marvila, recebe este sábado cinco produtores da Sicília e dois dos Açores — Benanti, Feudo Cavaliere, Monteleone, Passopisciaro e Tenute Bosco, e ainda Azores Wine Company e Pico Wines –, que se juntam aos cerca de 600 vinhos em prova. A Sala Premium, como vendo sendo habitual em edições anteriores, apresenta uma curadoria de vinhos mais raros no mercado e as harmonizações que casam vinho com comida estão também de regresso com a experiência “Mesa do Chef”. Preços a partir de: 20 euros (existe um bilhete de 40 euros em que o valor pode ser usado na totalidade na compra de vinhos em prova).

Intergaláctica – Feira de Livros de Fotografia

Rua Ilha do Príncipe, 3a, porta E, Lisboa; Sábado e domingo, das 14h às 20h e das 11h às 19h, respetivamente

Para quem gosta de folhear fotografias: a feira de livros de fotografia vai invadir o espaço “a ilha”, uma organização cultural sem fins lucrativos com morada fixa na capital. A Intergaláctica, nome de batismo do evento, acontece durante dois dias e reúne as mais recentes criações de diferentes editores, livreiros e autores, cujo ponto de união é, sem dúvida, a fotografia. Na feira vão participar as seguintes editoras: Atelier de Lisboa, Ghost Editions, Pierre Von Kleist, Photo Book Corner, Propeller, STET Livros & Fotografias, Void e XYZ Books, esta última responsável pela organização. Entrada livre.

Natal no Mitó

Rua de Arroios 95 A, Lisboa; A partir de sábado, das 11h às 19h30

Para quem gosta de presentes feitos à mão: o Mitó Creative Studio abre as portas para receber o que diz ser uma quadra natalícia manual. A ideia é trazer a Arroios um conjunto de artistas responsáveis por potenciais presentes todos eles feitos à mão. A entrada é livre e o ambiente, promete a organização, quer-se descontraído, num evento que marca o arranque da época. Aos artistas residentes — como Joaquim Baltazar a representar a pintura e Alessandra Romani na cerâmica — juntam-se alguns artistas convidados: André Maia e Moura Jewellery, Afonso Beirão Belo (fotografia), JOIN (mobiliário), Janela dos Sabores (compotas artesanais em bisnaga e infusões) e Caminhos Cruzados, vinhos produzidos no Dão numa adega de design.

Passear na Lisboa de Bordalo

Museu Bordalo Pinheiro (Campo Grande, 382, Lisboa); Sábado, das 15h às 17h

Para quem é doido por louças: o dia 30 de novembro assinala a penúltima data em que o Museu Bordalo Pinheiro organiza passeios animados pela Lisboa do artista português. Das 15h às 17h, o convite passa pelo Chiado e pela Baixa Lisboeta, de maneira a revisitar a herança deixada por Bordalo e conhecer em detalhe o seu contributo e importância artística à época e nos dias de hoje. O passeio faz-se para 8 a 12 pessoas e tem o custo de 5 euros por participante. Mais informações aqui.

Lazy Breakfast Club, o novo café do Porto

Rua das Oliveiras 110, Porto; Das 9h às 19h, todos os dias

Para quem o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia: o pequeno-almoço é mesmo o grande trunfo da casa, espaço que abriu recentemente as portas na Invicta. Tostas com ovos escalfados, estrelados ou mexidos juntam-se a bagels diversos, croissants, hambúrgueres e saladas. No departamento das bebidas, ei-las: as mimosas, os mojitos ou os bloody mary, mas também os batidos e os sumos naturais. Pode consultar a carta aqui.

Feira do Livro Noturna na Flâneur

Rua de Fernandes Costa 88, Porto; Sábado, das 14h às 23h

Para quem gosta mesmo de ler à noite: não é que a proposta seja ler às escuras, mas este sábado a livraria Flâneur organiza mais uma feira do livro noturna com descontos que chegam aos 70%, mesmo ali a rivalizar com a Black Friday. Das 14h às 23h, a organização promete ter em banca “grandes livros a preços pequenos”, aos quais se vão juntar copos de vinhos e petiscos (cuidado com as dedadas nas páginas). A par da feira, nesse dia também acontece a apresentação da antologia de poesia contemporânea de Portugal e do Brasil com o nome “Terceira Margem”, editada pela Enfermaria 6.

Sea Life – Pai Natal dos Oceanos

Rua Particular Nº 1 Castelo do Queijo 1ª, Porto; A partir de sábado

Para quem gosta de um Natal subaquático: a agenda de Natal do Sea Life arranca precisamente este sábado, dia 30, quando o Pai Natal fizer o já tradicional mergulho nas águas do aquário portuense. O momento insólito (mas também temático) está marcado para as 15h30 e acontece no único túnel subaquático do país, onde também vivem a tartaruga Mariza e outros tantos tubarões — o mergulho natalício acontece todos os fins de semana à mesma hora até ao dia 22 de dezembro. Até lá, vale a pena acompanhar as atividades em família propostas pelo Sea Life.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne, todas as semanas, as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana