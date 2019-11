Artigo em atualização

O dia 6 do julgamento do caso de Alcochete arrancou com um aviso. Durante cinco minutos, a juíza Sílvia Pires fez uma advertência aos arguidos, avisando-os de que, se continuarem com mau comportamento, ficarão em prisão preventiva.

Estou farta que me sejam reportados incidentes de maior ou menor gravidade. O agravamento é a prisão preventiva”, ameaçou a juíza.

De recordar que, na última terça-feira, dia da quinta sessão do julgamento, o dia terminou com um dos 44 arguidos a ser levado pela polícia à saída do Tribunal. Ao Observador, o porta-voz da PSP, comissário André Serra, explicou que do ponto de vista legal “não se tratou de uma detenção”. “O indivíduo teve comportamentos inadequados ainda dentro do tribunal, e depois fora, para com os agentes da PSP e para ser identificado foi conduzido à esquadra. Vai ser feito um expediente de participação por comportamentos impróprios”, explicou, afastando a hipótese de crime de desobediência. “Assim será identificado com mais calma”, acrescentou.

O Tribunal de Monsanto recebe esta quinta-feira o sexto dia do julgamento do caso de Alcochete, desta vez com uma novidade a nível de testemunhas: depois da audição, de manhã, do último militar da GNR que assinou o auto da notícia do ataque (ficando ainda um militar por ser ouvido mas que se encontra no estrangeiro), a parte da tarde ficará para Rui Falcão, a primeira testemunha ligada ao Sporting, neste caso o segurança que estava à entrada da Academia no dia da invasão e que poderá esclarecer quem entrou, saiu e deu ordens no espaço.

O advogado do Sporting pediu à juíza dispensa dos jogadores arrolados como testemunhas, justificando-se com o facto de o clube jogar em Barcelos com o Gil Vicente no domingo — o que implica que os jogadores fiquem naquela cidade até quarta-feira. Em vez disso, sugeriu que sejam ouvidos no início da próxima semana João Rollin, secretário-técnico do clube, e Paulo Cintrão, da comunicação. Já Miguel A. Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, pôs em causa a forma como está a ser pedida dispensa dos jogadores do Sporting.