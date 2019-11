A Escola Básica de Costa Cabral, do agrupamento de escolas de Eugénio de Andrade, no Porto, está esta quinta-feira encerrada devido à falta de funcionários, disse à Lusa a coordenadora do estabelecimento de ensino, Lúcia Pinto.

Segundo a responsável, deveriam estar ao serviço 11 auxiliares de educação, mas estão apenas seis, o que “impossibilita o funcionamento da escola”. Lúcia Pinto disse ainda à Lusa que a Escola Básica de Costa Cabral é frequentada por 320 alunos do pré-escolar e ensino básico.

A coordenadora escusou-se a adiantar por quanto tempo o estabelecimento de ensino se manterá encerrado, chamando, contudo, a atenção para o facto de na sexta-feira se realizar uma greve nacional de trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública.