Instagram, Facebook e Messenger estão em baixo. A maior parte dos utilizadores não está a conseguir aceder às três plataformas detidas pela empresa de Mark Zuckerberg. Apesar disto, o Whatsapp, detido pela mesma empresa, não apresenta problemas à grande maioria dos utilizadores.

Nem toda a gente está a ser afetada, mas o fenómeno é global. São já milhões as queixas registadas em alguns medidores de inatividade, como o Downdetector. Utilizadores do Facebook relatam que conseguem entrar na aplicação e no website, mas que este não atualiza e que a maior parte das funcionalidade não estão ativas, como comprovou também o Observador.

Não existe razão aparente para o problema, mas este surge na véspera da tão esperada “Black Friday”, o dia em que a maior parte dos retalhistas faz grandes promoções em todo o tipo de produtos, sobretudo eletrónica e tecnologia.

Acontece que muitas destas aplicações utilizam estruturas comuns, o que torna bastante provável que um erro afete simultaneamente as três aplicações. Algo semelhante aconteceu em março, quando as mesmas três aplicações, e o Whatsapp, ficaram sem funcionar durante aproximadamente um dia, o que fez daquele provavelmente a maior falha na história da internet, pelo menos em termos de pessoas afetadas, com mais de 7,5 milhões de queixas registadas no portal Dwondetector.

Mark Zuckerberg anunciou no início do ano a ideia de juntar os serviços de mensagens instantâneas das três aplicações numa só, o que provavelmente seria um agravante nesta situação. Esta quinta-feira, o Whatsapp parece ainda funcionar sem problemas.

(em atualização)