A possibilidade de uma desforra entre a Ford F-150 e a Tesla Cybertruck, após o domínio da pick-up eléctrica na primeira batalha de reboques, começou a fazer “salivar” os amantes de apostas. Tudo indicava que o favoritismo ia para a Tesla, tanto mais que a BookMaker.eu, um especialista em apostas online, pagava de início 3-1 a favor do fabricante de eléctricos, com a vantagem a aumentar à medida que o tempo passava. Eventualmente, terá sido esse o motivo que levou a Ford a recuar nas suas intenções de repetir o comparativo.

Para provar a maior tracção e capacidade de reboque da Cybertruck, a Tesla comparou a pick-up que estava a apresentar com o modelo mais vendido no mercado, a Ford F-150. E ganhou. Um vice-presidente da Ford, Sundeep Madra, não acatou o resultado e decidiu enviar um tweet a Elon Musk, desafiando-o para uma desforra. Sucede que, seja porque as probabilidades das agências de apostas não favoreciam a F-150, ou porque os engenheiros da marca explicaram à administração que a pick-up da casa não tinha hipótese de vencer, a Ford recuou na vontade de obter uma desforra, segundo a Fox.

A marca da oval desautorizou o vice-presidente da Ford X, Madra, alegando que o desafio que este quadro superior lançou a Musk “foi uma brincadeira” e qualificando o vídeo do comparativo realizado pela Tesla como “um absurdo”.

Porém, o mais provável é que a “coisa” não fique por aqui, uma vez que Musk tende a não se furtar a desafios, como a Porsche já percebeu. Tudo indica que a batalha entre a F-150 e a Cybertruck vai mesmo ser repetida, perante testemunhas independentes, para que não restem dúvidas. Resta aguardar.