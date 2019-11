Um mulher de 56 anos foi identificada pela GNR por maus tratos a animais, depois de terem sido encontradas na sua casa 98 cães e 11 gatos. A investigação, segundo informa esta força de segurança militarizada em comunicado, durou dois meses e culminou esta quarta-feira com buscas à casa da arguida, na localidade Casal do Lapão, em Arruda dos Vinhos, e com o resgate dos 109 animais.

No local, foi possível constatar que os animais viviam em más condições higienossanitárias, sem qualquer tipo de assistência médico-veterinária, encontrando-se a superfície do alojamento coberta de dejetos”, detalha a GNR em comunicado.

Depois de resgatados, os animais foram “sujeitos a triagem veterinária”. Os 98 cães e 11 gatos foram distribuídos por várias associações “para lhes serem prestados, não só cuidados médico-veterinários, como outras condições que proporcionem bem-estar animal”.

A suspeita foi constituída arguida, por incorrer num crime de maus tratos a animais de companhia, e “os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira“. A operação de resgate do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais, do Comando Territorial de Lisboa da GNR, contou com o apoio do Município de Arruda dos Vinhos e de Associações Zoófilas.