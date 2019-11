Durante os últimos dois dias as ruas do Porto têm sido palco de alguns confrontos provocados por adeptos belgas e ingleses, do Wolverhampton e do Standard Liège, na véspera dos jogos que os respetivos clubes vão disputar. Segundo o JN, os distúrbios começaram na zona da Ribeira e prolongaram-se até à Rua das Flores, Clérigos, Galeria de Paris, terminando com a destruição da esplanada do Fé Wine & Club, na Praça D. Filipe de Lencastre, envolvendo dezenas de homens na noite passada.

Segundo o mesmo jornal, a PSP terá efetuado alguns disparos com balas de borracha para dispersar os adeptos e um belga terá sofrido ferimentos ligeiros provocados por uma bala, tendo recebido tratamento no Hospital de Santo António.

Perante alguns vídeos que provam estes confrontos publicados nas redes sociais, o Presidente da Câmara do Porto transmitiu esta quinta-feira ao Comando Metropolitano do Porto da PSP a sua “preocupação”, escrevendo também ao Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o assunto.

Tendo consciência de que algumas das imagens difundidas nem sequer foram recolhidas no Porto, embora estejam a ser apresentadas como tal, misturadas com outras que efetivamente correspondem à cidade do Porto”, o presidente da autarquia considera “inaceitável e muito preocupante que o Ministério da Administração Interna tenha perdido a capacidade de intervir na manutenção da ordem pública no país”, lê-se num comunicado emitido pelo município.

No mesmo documento, a autarquia recorda que os alertas de Rui Moreira “têm sido recorrentes quanto à perceção da falta de segurança pública na cidade, que é uma competência exclusiva da PSP, tutelada pelo Governo, e à qual a Polícia Municipal não se pode substituir, a menos que por requerimento da PSP em situações que o justifiquem”, o que “nunca aconteceu”.

Além de tráfico de droga e da ocupação abusiva da via pública para esse efeito, a Câmara do Porto revela que se têm verificado situações que, sendo normais nas cidades, “não podem ser deixadas sem intervenção policial e, sobretudo, não podem ganhar proporção por ausência evidente de patrulhamento suficiente”.

Moreira afirmou recentemente que, segundo números oficiais, o Comando Metropolitano do Porto “perdeu desde 2011 cerca de 12% do seu efetivo, estando prevista a sua contínua diminuição por falta de formação de novos agentes no país”. O autarca afirma que os pedidos de reforço de meios na Área Metropolitana do Porto não resultaram, até hoje, em qualquer ação visível por parte do Ministério da Administração Interna (MAI), “que invoca estudos indicando a diminuição da criminalidade no país para não aceitar investir na sua segurança”.

A Câmara do Porto, mesmo não tendo competências na matéria, tem procurado oferecer à PSP os meios de que necessita e o Governo não lhe fornece, tendo já aprovado a doação de carros àquela polícia, tendo também reforçado as competências municipais em matéria de trânsito para libertar a PSP para ações de segurança pública, investido no Centro de Gestão Integrada e na colocação na cidade de cerca de 140 câmaras de vigilância à disposição do MAI e tendo-se também disponibilizado para pagar policiamento gratificado nas zonas críticas”, refere o mesmo comunicado.

Face à “incapacidade ou falta de vontade política” do MAI, o presidente escreveu esta quinta-feira uma carta ao ministro Eduardo Cabrita apresentando “uma clara e veemente reivindicação de mais meios, melhor enquadramento legal e que o Governo abandone o negacionismo em que caiu sobre esta matéria”.