Portugal desceu esta quinta-feira do sexto para o sétimo lugar no ranking da FIFA, numa tabela em que foi ultrapassado pela vice-campeã mundial em título, a Croácia, e que continua a ser liderada pela Bélgica.

A seleção nacional, que venceu neste mês a Lituânia (6-0) e no Luxemburgo (2-0) nos últimos jogos do apuramento para o Euro2020, tem 1.639 pontos, mais três do que a Espanha, oitava, e está igualmente a três pontos da Croácia (sexta) e a seis do Uruguai (quinto).

A liderança pertence há mais de um ano, desde 25 de outubro de 2018, à Bélgica, com os “diabos vermelhos” à frente da campeã mundial França, e do Brasil, terceiro, enquanto a Inglaterra surge em quarto.

A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, mantém o 10.º lugar, sendo o quarto país da CONMEBOL, zona sul-americana, no top-10, atrás de Brasil, Uruguai e Argentina, que é nona classificada com apenas mais um ponto.

Entre as outras seleções com técnicos portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, desceu duas posições para o 41.º lugar, os Camarões, treinados por António Conceição, caíram para 53.º, e o Burkina Faso, orientado por Paulo Duarte, mantém-se no 60.º posto. O Bahrain, treinado por Hélio Sousa, subiu um lugar e é 100.º e o 17.º melhor entre os países asiáticos.

Dos países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, no 78.º lugar, seguido de Moçambique, no 105.º posto, enquanto Guiné-Bissau ‘ultrapassou’ Angola, com os guineenses no 118.º e os angolanos no 124.º. São Tomé e Príncipe é 181.º e Timor-Leste 196.º.

‘Ranking’ da FIFA em 28 de novembro:

1. (1) Bélgica, 1.765.

2. (2) França, 1.733.

3. (3) Brasil, 1.712.

4. (4) Inglaterra, 1.661.

5. (5) Uruguai, 1.645.

6. (7) Croácia, 1.642.

7. (6) Portugal, 1.639.

8. (8) Espanha, 1.636.

9. (9) Argentina, 1.623

10.(10) Colômbia, 1.622