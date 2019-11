Um avião de pequena dimensão caiu em numa área arborizada nos arredores de Kingston, Ontário, no Canadá, na noite de quarta-feira. A polícia local adiantou que há vários mortos, segundo a agência Reuters.

A Polícia de Kingston ainda não divulgou o número de vítimas mortais que iam a bordo do avião Piper PA-32. Esta aeronave monomotor tem capacidade para cinco a seis pessoas. Os paramédicos locais, contudo, afirmaram que se deslocaram ao local mas que não trataram nenhum paciente — e fonte das autoridades afirmou “não haver indicação” de que tenham existido sobreviventes.

The @TSBCanada says the aircraft is a Piper PA-32, which is a single-engine, smaller plane, which seats 5 or 6 people. The plane is typically used for private transportation. No details yet from police on what kind of flight this was. #ottawa #ottnews #kingston @ctvottawa

— Christina Succi (@CTVChristina) November 28, 2019