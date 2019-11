Transparência, consciência e sustentabilidade. As palavras do momento estão na capa da nova revista Observador Lifestyle, dedicada ao melhor da criatividade nacional. Neste caso, é melhor usar o plural: desta vez, e de forma inédita, temos duas capas para o leitor escolher em banca.

Numa delas a modelo Isabella Guzman posa com um top feito de plantas secas, na outra vemos apenas a sua mão segurar uma banana da dupla Ana + Betânia. A cerâmica de autor, a moda nacional slow e os novos floristas são apenas três dos conteúdos desta edição especial 100% portuguesa. Entre os outros artigos da revista contam-se brinquedos de cortiça, refrigerantes históricos, receitas tradicionais ilustradas, a casa do arquiteto Manuel Aires Mateus, hotéis nos Açores que permitem fazer check in na natureza, o regresso da rubrica Ideias Luminosas ou ainda dezenas de sugestões de Natal de marcas portuguesas.

E porque o papel merece ser visto e tocado ao vivo, esta nova edição tem direito a lançamento na Livraria da Travessa, em Lisboa, já no próximo dia 5 de dezembro, pelas 18h30.

Com direção editorial de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, da Silvadesigners, o sexto número da revista Observador Lifestyle está disponível nos pontos de venda habituais e também no site da 510, a empresa formada no início deste ano pelo Observador e por João Miguel Tavares para explorar o velho mercado do papel de uma forma nova, apostando na qualidade dos conteúdos e do design.