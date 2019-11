O Sporting de Braga qualificou-se esta quinta-feira para a próxima ronda da Liga Europa. A equipa de futebol orientada por Ricardo Sá Pinto garantiu o apuramento da fase de grupos para os 16-avos de final da competição após empatar em casa contra os ingleses do Wolverhampton por 3-3.

A equipa bracarense até começou melhor, adiantando-se no marcador através de André Horta, logo aos seis minutos. Os ingleses, orientados pelo treinador português Nuno Espírito Santo, reagiram com grande força e marcaram três golos consecutivos ainda na primeira parte, por Raúl Jiménez (o antigo avançado do Benfica faturou aos 14 minutos), Doherty (34′) e Traoré (no minuto seguinte).

Na segunda parte, o Sporting de Braga foi à procura do golo e conseguiu o empate a dez minutos do fim do tempo regulamentar: Fransérgio (80′) fechou o resultado depois do avançado português Paulinho ter reduzido, aos 64 minutos.

A equipa bracarense, que curiosamente teve um desempenho melhor fora de casa (com brilharetes em Inglaterra e na Turquia, vencendo o Wolverhampton e o Besiktas no seu reduto) do que na pedreira, apurou-se graças à derrota do Slovan Bratislava na Turquia.