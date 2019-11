Com a entrada em Leiria, o serviço da Uber Eats chegou a mais de 30 cidades portuguesas dois anos depois de se ter estreado no país, cobrindo 45% da população portuguesa, segundo o comunicado enviado esta quinta-feira às redações pela Uber. Entre os destinos mais recentes encontra-se Leiria, Santarém, Paços de Ferreira, Figueira da Foz e Queijas. A rede de restaurantes parceiros também cresceu de 90 para mais de 3 mil.

É com muito orgulho que disponibilizamos a nossa aplicação em mais de 30 cidades de Portugal. Este ano foi muito positivo graças aos parceiros de entrega, restaurantes e utilizadores que continuam a escolher a nossa aplicação”, refere Mariana Ascenção, diretora de comunicação da Uber em Portugal.

Para comemora o segundo aniversário, o serviço de entrega de refeições ao domicílio da Uber revelou algumas curiosidades sobre o mercado português: o tempo médio de entrega de uma refeição está nos 25 minutos e o dia em que se registaram mais pedidos foi no último feriado de 1 de novembro. O cliente mais leal da Uber Eats vive em Lisboa e fez mais de 928 pedidos na aplicação. E a encomenda que teve a fatura mais elevada foi feita em Lisboa, no valor de 463 euros.

Em Portugal, a Uber Eats oferece 36 tipos de cozinha diferentes e tem mais de 220 mil itens disponíveis diariamente na aplicação. A maior encomenda deste ano conteve 140 artigos e a encomenda mais curta foi feita a 2,6 metros do restaurante. A hora mais popular de entrega é entre as 20h e as 21h e o dia da semana que regista mais pedidos é o domingo.

O serviço está presente em mais de 500 cidades em todo o mundo. Em Portugal, cobra uma taxa de netrega de 2,90 euros.