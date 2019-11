A Autoestrada 24, que liga Viseu a Chaves, está cortada no sentido sul-norte, entre Lamego e Régua, devido a um despiste de um camião que espalhou a carga que transportava na via, segundo a proteção civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, disse que o despiste do veículo pesado causou um ferido ligeiro. “O veículo pesado espalhou a carga (sal) na via, por isso, a A24 está cortada no sentido sul-norte entre Lamego e a Régua”, referiu.

O acidente ocorreu às 7h57 ao quilómetro 93,7 junto ao nó de Valdigem, concelho de Lamego, distrito de Viseu.

Às 9h00, estavam no local 17 operacionais, com o apoio de sete veículos.