Portugal foi eleito o Melhor Destino do Mundo e Lisboa o Melhor Destino City Break, depois de cidade e país terem conquistado os mesmos prémios nas duas últimas edições dos World Travel Awards. As distinções foram atribuídas esta quinta-feira, na grande final daqueles que são considerados os “Óscares do Turismo”, na Royal Opera House de Mascate, a capital de Omã.

Também a Madeira venceu na categoria de Melhor Destino de Ilhas do Mundo. Ao todo, Portugal arrecadou mais de uma dezena de Óscares do turismo. Pode consultar a lista de vencedores no final deste artigo.

Sobre a eleição de Lisboa como melhor destino do mundo para uma escapadinha curta, Paula Oliveira, diretora executiva da Associação Turismo de Lisboa, afirmou que o título, renovado pelo segundo ano consecutivo, é resultado do “trabalho desenvolvido na requalificação do património, promoção do destino e melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística” da cidade. Nesta mesma categoria, Lisboa competiu com outras 15 cidades, entre elas Atenas, Dubai, Cidade do Cabo, Hong Kong, Nova Iorque e San Jose.

A operadora aérea TAP venceu nas categorias de Melhor Companhia Aérea para África e Melhor Companhia Aérea para a América do Sul, tendo sido recebido o “Óscar” de Melhor Revista de uma Companhia Aérea pela Up Magazine. O Turismo de Portugal venceu na categoria de Melhor Organização de Turismo e a empresa Amazing Evolution foi distinguida como Melhor Gestora de Boutique Hotéis do Mundo. Já a unidade hoteleira lisboeta Olissippo Lapa Palace Hotel venceu o prémio de Melhor Hotel Clássico, enquanto o Dunas Douradas Beach Club, em Vale do Lobo, no Algarve, venceu na categoria de Golf & Villa Resort. Os Passadiços do Paiva, em Arouca, foram considerados Melhor Atração Turística de Aventura.

A Parques de Sintra, outro vencedor de 2019, foi distinguida como “Melhor Empresa do Mundo em Conservação”, pelo sétimo ano consecutivo. Responsável pela gestão e conservação do Parque e Palácio Nacional da Pena, dos palácios nacionais de Sintra e de Queluz, do Chalet da Condessa d’Edla, do Castelo dos Mouros, do Palácio e Jardins de Monserrate, do Convento dos Capuchos e da Escola Portuguesa de Arte Equestre, esta é uma empresa de capitais exclusivamente públicos que não recorre ao Orçamento do Estado. Este ano, estes monumentos já receberam mais de 3 milhões de visitas.

Na edição de 2019, Portugal somava mais de 60 nomeações para destinos ou empresas portuguesas. Com a cerimónia desta quinta-feira, o país sagrou-se vencedor em mais de uma dezena de categorias. A lista de vencedores resulta de uma votação online, na qual participa o público em geral, mas também milhares de profissionais de turismo e viagem de todo o mundo.

Pode ver de seguida a lista de empresas e destinos portugueses que estavam nomeados para os “Óscares do Turismo” este ano. A negrito estão os vencedores.