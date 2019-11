Somos cada vez mais a tomar consciência de que, se continuarmos a agir da mesma forma que nas últimas décadas, o mundo que deixaremos para as próximas gerações não será tão habitável, nem tão extraordinário na sua beleza e diversidade. Somos cada vez mais a dedicar o nosso tempo e talento a fazer a diferença. Estamos a engrossar as fileiras dos heróis que lutam por um futuro melhor para todos. Conheça os seus superpoderes, apenas para perceber que, no fundo, todos podemos ser heróis.

Sabemos que a natureza tem uma força própria, mas cada um de nós pode fazer a sua parte.

Superpoder: reciclar

Este herói tem como superpoderes os da separação do lixo, não só do papel, vidro e embalagens, mas também do lixo doméstico, que usa para compostagem. Antecipou o futuro, que promete a introdução para breve de um ecoponto castanho para este fim.

Organiza troca de roupas com amigos, de forma a poder variar o guarda-roupa sem necessidade de comprar coisas novas. De qualquer forma, é nas lojas de roupa em segunda mão que procura as peças que lhe fazem falta. Costureiro e o sapateiro são duas profissões que, por sua vontade, não terão os dias contados. Colocar capas novas para os sapatos e fazer pequenos arranjos na roupa, são sempre a sua primeira opção. Tudo o que já não está em condições de ser usado, segue para pequenos projetos de reaproveitamento destes materiais.

No que diz respeito à sua alimentação, também procura as soluções mais sustentáveis e que passam, muitas vezes, por dar nova forma e sabor aos chamados “restos”. O que não conseguiu aprender por si, procurou entre amigos, familiares e alguns cursos que surgem por todo o lado.

Também na área cultural, a reciclagem marca as suas opções: limita a compra de livros, sendo que é na biblioteca que normalmente os vai buscar. Faz parte de uma rede de bookcrossing e adora oferecer livros seus que sabe que não vai voltar a ler.

E você? A reciclagem também é o seu superpoder?

Superpoder: promover a sustentabilidade

Anda com pezinhos de lã, para tornar a sua pegada ecológica o mais leve possível. Mas nem por isso deixa de apreciar a vida e tudo o que esta pode oferecer, em todo o seu esplendor. É mais uma questão de estar super informado sobre as opções disponíveis – esse é o seu super poder.

Acompanha os projetos desenvolvidos nesta área um pouco por todo o mundo, como os que usam energias renováveis, produtos recicláveis ou qualquer solução ambientalmente sustentável. São cada vez mais as investigações nesta área que permitem vivermos um quotidiano mais sustentável e em que os direitos dos trabalhadores são tão observados, como os do planeta. Afinal, a sustentabilidade dos recursos não pode estar baseada na exploração dos trabalhadores.

Estar informado e promover projetos sustentáveis é também o seu superpoder?

Superpoder: plantar

Reconhece que para colhermos frutos, teremos de lançar a semente. Esta, é por vezes, uma alegoria mas, no caso do futuro da Humanidade, é também uma realidade. Tem vasos com ervas aromáticas e pequenos legumes na varanda? Plantou uma árvore no jardim da sua casa ou uma ideia ecológica na cabeça dos mais próximos? Mobiliza a vizinhança para apanhar os frutos das árvores que ladeiam as ruas do seu bairro? Esse pode ser um dos seus mais produtivos superpoderes. E daqueles que deixa marcas indeléveis no planeta.

É também graças a heróis como você, com este superpoder, que crescem por todo o lado hortas comunitárias, às quais os habitantes de pequenas e grandes cidades podem aceder. Desta forma, preservam-se os solos e os recursos naturais, proporcionando um solo mais fértil e produtivo, com maior diversidade da fauna e da flora e que promovem o sequestro de carbono. Além disso, diminuem a mobilização de elementos contaminantes, como metais pesados, fazendo engrossar a lista de razões pelas quais significam uma melhoria para o sistema ecológico das cidades.

É este também o seu superpoder?

Superpoder: visão ecológica 360º

Tem um comportamento ambientalmente sustentável desde que acorda até que adormece? É o nosso herói “comportamental”. Aquele que dorme em lençóis de algodão vindo de plantações sustentáveis, onde a mão de obra é contratada localmente e as condições de trabalho são justas e igualitárias. Que toma o pequeno-almoço em casa, com produtos regionais e da época e segue para o trabalho de bicicleta ou em transportes públicos. Que vai às compras com um saco de pano e que usa roupa e calçado sustentáveis. É o verdadeiro super-herói, que concentra em si todos os poderes: da reciclagem, da sustentabilidade e da produção. Já conhece, muito provavelmente, a Rede para o Descrescimento – um movimento mundial que vem dos anos 70 e que pretende diminuir a escala de produção e de consumo, de forma a aumentar o bem-estar humano, permitindo condições ecológicas e de equidade no planeta. Se não conhece, está sempre a tempo de saber mais.

É você este herói a toda a prova?