A Forbes divulgou esta sexta-feira a lista das 10 mulheres mais poderosas do universo empresarial português. A liderar o ranking está Paula Amorim, com um império de 4 mil milhões de euros. Entre a listagem feita pela revista de negócios — que sairá na edição que vai para as bancas na segunda-feira — estão outros nomes conhecidos do público português, como a apresentadora da SIC Cristina Ferreira, a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, ou a presidente executiva da Sonae, Cláudia Azevedo.

“Da lista fazem parte investidoras, empreendedoras e presidentes-executivas de grandes empresas. É o caso de Cláudia Azevedo, que lidera a Sonae, uma empresa com vários braços que fatura anualmente mais de 6 mil milhões de euros; de Manuela Medeiros, que fundou a Parfois em 1994 e a transformou na marca portuguesa de acessórios de moda mais conhecida no mundo; ou de Cristina Ferreira, a rainha das audiências, que contribuiu sobremaneira para que a SIC recuperasse a liderança no espaço televisivo nacional que lhe fugia há 12 anos”, escreve a Forbes.

