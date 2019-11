Pessoas a protegerem-se dentro de lojas, a polícia a correr e a fechar as estradas, um rodopio de ambulâncias. É este o cenário que mostram as primeiras imagens captadas em Londron Bridge depois de um homem ter sido abatido após ter ferido pelo menos cinco pessoas com uma faca. A natureza do ataque ainda não é conhecida, mas a unidade contra-terrorismo está no local.

A estação de metro de London Bridge está encerrada e os comboios, embora continuem a circular, não param naquele local. Os edifícios mais próximos à ponte também foram fechados e os ocupantes foram proibidos de abandonar os prédios. Um mercado nas vizinhanças da ponte foi isolado pelas autoridades após relatos que falavam de um indivíduo suspeito no local.

Na rede social Twitter, há relatos de “pânico”. Um repórter da BBC disse ter visto um grupo de homens envolvidos numa luta na ponte. Depois de a polícia ter chegado, ouviram-se tiros. A Metropolitan Police só confirma que foi chamada no início da tarde por causa de um “esfaqueamento” na London Bridge. A polícia afirma que um homem foi detido, mas a imprensa britânica avança também que uma das vítimas terá morrido.

As imagens estão na fotogaleria. Além dessas fotografias, também circulam nas redes sociais vídeos que mostram a multidão a fugir da London Bridge após ouvirem tiros no local.

Outro vídeo mostra a polícia a ordenar à população que se afaste do local.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

