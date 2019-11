As autoridades moçambicanas estão a apelar à população para estar atenta à possibilidade de uma tempestade tropical poder chegar ao Norte do país na próxima semana.

Convido todos os moçambicanos a prestar atenção e tomar as devidas precauções”, refere o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, numa mensagem publicada no Portal do Governo, alusiva à formação de um sistema de baixas pressões no oceano Índico.