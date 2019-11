Depois de demonstrar que a chapa da sua pick-up eléctrica resistia a marteladas sem aparentar mossas ou vincos, Elon Musk quis mostrar que também os vidros suportavam o embate de esferas metálicas sem queixumes. Mas a coisa não correu bem, provocando a risota geral. Daí que a BMW tenha aproveitado para surfar a onda e gozar com o construtor norte-americano, que tem utilizado várias vezes a imagem dos seus modelos, como o M3, para provar a eficiência e a rapidez do Model 3.

Há inúmeras classes de automóveis blindados, diferenciáveis pela tecnologia a que recorrem, bem como pela espessura da chapa e dos vidros com que protegem os ocupantes. Uns, os mais simples, conseguem impedir a penetração de projécteis disparados por pistolas, enquanto os melhores e mais sofisticados impedem até ataques à bomba e morteiros.

A Cybertruck, com a sua carroçaria na mesma liga de aço inoxidável utilizada nos foguetões, resiste a uma arma de fogo de mão, sinónimo de pistola, isto porque Musk mostrou imagens da chapa a não ser perfurada por uma bala desse tipo. Mas o vidro, cujas especificações não foram reveladas, não deverá proporcionar o mesmo tipo de protecção. Depois de ter resistido à queda de esferas metálicas do triplo da altura em que quebrariam um vidro convencional de um automóvel, o vidro não resistiu a uma esfera similar atirada pelo director de design da Tesla. Musk alegou que os vidros suportaram demasiados testes antes da cerimónia, mas nada apagará – a menos que se trate de outra demonstração de alguma forma certificada – a má imagem deixada pela primeira exibição menos conseguida.

Comes with bulletproof windows and offers splinter protection in case it gets hit by a metal ball: The new BMW X5 Protection VR6: https://t.co/XnMPixFvRx

[Combined fuel consumption and CO2 emission: 13.0 l/100 km; 298 g/km. Further information: https://t.co/3Hw3jgS6fo] pic.twitter.com/fn5uXAYawo

— BMW (@BMW) November 22, 2019