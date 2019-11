A Coreia do Norte confirmou esta sexta-feira que efetuou um teste com um sistema de lançamento múltiplo de projéteis e que contou com a presença do líder Kim Jong-un, informou a agência de notícias estatal.

Na quinta-feira, a Coreia do Norte disparou pelo menos dois projéteis com este sistema de um local próximo do município costeiro de Yeonpo, na província de South Hamgyong.

A agência estatal KCNA informou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, esteve presente e que mostrou “grande satisfação” com o resultado do teste.

O teste de quinta-feira foi o décimo terceiro teste de armas realizado pela Coreia do Norte este ano, e o quarto em que é usado o sistema de lançamento múltiplo de projéteis. Este último teste parece destinado a forçar Washington a aceitar novas condições no diálogo sobre o desarmamento, que está parado desde o início deste ano.

As negociações bilaterais não avançaram desde a reunião de fevereiro em Hanói, onde Washington considerou insuficiente a oferta de Pyongyang para desmantelar os ativos nucleares e recusou a levantar as sanções económicas.

Ambas as partes realizaram uma reunião de trabalho no início de outubro em Estocolmo, mas a reunião foi encerrada com os norte-coreanos a acusarem os norte-americanos de não oferecerem nada de novo e de manterem uma “política hostil”.