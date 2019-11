Nos últimos 25 anos, os distritos de Portugal continental perderam perto de seis mil bombeiros voluntários, mostra um relatório do Observatório Técnico Independente nomeado pela Assembleia da República e citado esta sexta-feira pelo Correio da Manhã.

De acordo com o documento, em 1995 havia em Portugal continental 35.872 bombeiros — dos quais a esmagadora maioria, 33.179, eram voluntários — , ao passo que atualmente existem 29.883 bombeiros (dos quais 27.529 são voluntários).

Isto significa que a perda de bombeiros se regista quase exclusivamente no setor das associações humanitárias de bombeiros voluntários, que representam a grande maioria dos bombeiros portugueses. Os bombeiros sapadores e municipais (que existem sobretudo nos centros urbanos), que são profissionais, mantiveram-se em torno dos 2.500.

O relatório acrescenta ainda alguns detalhes sobre a distribuição dos bombeiros no território continental do país, deixando um alerta: dos 278 municípios do continente, apenas Castro Marim não tem um corpo de bombeiros. Isto apesar de aquele concelho estar frequentemente sob alerta máximo de incêndio durante o verão.