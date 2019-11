No palco, Ezra Koening sustenta o peso do mundo. Ao seu lado, os amigos de longa data, as partes dispersas de um conjunto intrincado chamado Vampire Weekend. Este é o quadro que encanta a plateia do Coliseu de Lisboa, vidrada no crescendo das melodias, na figura esguia do vocalista, que ampara um globo terrestre, um balão imenso azul e verde, parte do cenário do concerto. Antes desta celebração, nos camarins, a conversa seguiu pelo mesmo caminho, pelas grandes preocupações do nosso tempo, que fazem este imenso globo terrestre girar incessantemente.

Ezra Koening, líder da banda nova-iorquina, permanece pensativo. Ao longo desta entrevista, esmiúça a globalização, a religião e política, como se já estivesse em palco, a cantar alguma das dezoito canções de Father of the Bride, desde “Jerusalem, New York, Berlin” a “How Long?”. Apesar da festa, dos modos afáveis deste cantor “insuportavelmente branco” — “Calloused and cold/ And just unbearably white”, o prognóstico do globo terrestre não é dos melhores. É desesperante, não queremos viver assim, muito menos morrer — “I don’t wanna live like this, but I don’t wanna die”.

Depois da entrevista, no palco, pergunta se falta muito para o barco ir ao fundo. No entanto, ele continua a cantar, pede palmas, até arrisca um passo de dança, ou como diria Galileu Galilei, ele move-se.

[“Sunflower”:]

Estou curioso para saber a sua opinião sobre Meet Me in the Bathroom, o livro de Lizzy Goodman. É um retrato fidedigno de Nova Iorque e das bandas envolvidas?

Escolhi não ler o livro. Gosto da jornalista, acho que é muito boa, mas quando o livro saiu, com entrevistas minhas de há três anos, decidi que não queria voltar a pensar nisso. Obviamente que tenho ouvido falar muito no livro.

Não considera os Vampire Weekend como parte daquele conjunto de bandas de Nova Iorque?

Por acaso estive há pouco tempo a pensar sobre isto. Sabe que continua a ser estranho para mim pensar nos Vampire Weekend como uma banda de Nova Iorque, porque Nova Iorque são tantas coisas… Quando aparecemos pela primeira vez, e as pessoas começaram a dizer que nós e os MGMT éramos bandas típicas de Nova Iorque, acho que isso nunca fez qualquer sentido. Claro que, como qualquer pessoa da minha idade, adoro os Strokes, e hoje é uma grande felicidade poder conhecê-los pessoalmente, mas parece-me parvo contemplar que fazemos parte do legado dos Strokes. Nova Iorque é uma cidade gigante.

Apesar de tudo, mesmo não fazendo parte de um movimento de bandas, vocês são indiscutivelmente de Nova Iorque.

Claro. Tenho um programa de rádio e recentemente entrevistei o Justin Vernon, também conhecido como Bon Iver. É curioso, porque fiquei com inveja do Justin, ele é de Wisconsin, vive em Wisconsin e consegue através da sua música e imagem contar uma história sobre Wisconsin. No meu caso, toda a minha família é de Nova Iorque e os locais que são importantes para mim, ou seja, que fazem parte da minha herança, fazem parte também da herança de uma série de pessoas se mudam para entrar na faculdade, incluindo jornalistas. Não há muitos jornalistas em Wisconsin.

Ou seja, a história da sua cidade é sempre contada por outras pessoas. Nesse caso, considera que aquele momento que a jornalista descreve no livro, com tantas bandas diferentes a surgir num mesmo local, com um impacto significativo, não era uma coisa real e comunitária?

Para mim não, não vi aquele tempo como parte de uma “História de Nova Iorque”. Pensava nessas bandas todas como bandas populares, não como bandas características de Nova Iorque. Quando os Vampire Weekend começaram eu sabia que havia muitas bandas com um beat mais disco, como Interpol ou Franz Ferdinand, que são da Escócia, o que torna essa narrativa mais absurda. Naturalmente, decidimos afastar-nos desse som, do que era popular, mesmo que isso fosse exatamente o nosso gosto. Existe sempre uma vontade de fazer uma coisa diferente. Enfim, a verdade é que não sou eu, o artista, que decide se esse movimento aconteceu, esse é o trabalho do jornalista.

[“This Life”:]

Quando os Vampire Weekend começaram, tanto Nova Iorque como Brooklyn sofreram mudanças drásticas. Neste momento, Lisboa está num processo um pouco similar, a gentrificação e o mercado imobiliário são as grandes preocupações. Pergunto a alguém que viu isto tudo a acontecer: estas mudanças são boas ou más?

Acho que é provavelmente mau. Por um lado, hoje que sou pai penso muito nas histórias de terror que os meus pais contavam, de Nova Iorque com muito crime, nos anos 70 e 80. Nasci em 1984 e, sinceramente, nenhum pai deve ter medo de deixar o filho passear na rua. Este pode ser um argumento, que a gentrificação significa também menos crime, e que isso é positivo.

Qual é o outro argumento?

É o verdadeiro, que o que está acontecer nos últimos vinte anos, esta globalização moderna, parece estar intimamente ligado a uma corrente negativa que engloba todo o planeta. Acho que estamos todos um bocado impotentes em relação às mudanças do mundo. Mesmo que o nosso café favorito permaneça aberto, as nossas vidas foram gentrificadas e estão cómodas dentro do universo das empresas tecnológicas, a começar pelo telemóvel. A verdade é que esta questão, se a gentrificação é boa ou má, é uma coisa sobre a qual penso bastante. Suponho que é melhor não ficar muito agarrado a qualquer espaço de terra, até porque hoje temos problemas bem mais graves.

Em certa medida, este tipo de questões globais é o que compõe o Father of the Bride. A minha interpretação deste último álbum é que esta preocupação com a globalização está assente sobretudo no conceito de casamento e religião, e como estas duas instituições parecem fortes mas são frágeis. Isto faz algum sentido?

Claro, claro. São duas imagens que existem muito no álbum. Porém, quando penso neste álbum, não penso somente em casamento. Já tive algumas relações na minha vida, mas nunca fui casado. As pessoas assumem sempre que a minha namorada é a minha mulher, eu respondo a brincar, muito sinceramente: “estamos casados aos olhos de Deus”. Porque eu meio que acredito nisso.

Acredito que uma pessoa ter a consciência da fragilidade do casamento é a melhor forma de o manter.

Sim, faz sentido. E convém explicar que, para mim, o casamento é sobretudo uma metáfora. A metáfora do casamento está por toda a Bíblia, essa é a principal razão de gostar tanto deste título Father of the Bride, é orelhudo e lembra o legado do passado como uma coisa meio assombrosa, assustadora até. Talvez por nunca ter casado, nem me considerar especialmente religioso, sinto-me fascinado por estes dois temas. O mundo foi construído na base do casamento e religião, e isto resultou num legado rico de linguagem e ideias que usamos para transcrever as relações entre os seres humanos.

[“Harmony Hall”:]

A década está prestes a terminar e é inevitável fazer um balanço deste anos, exercício que jornais como o The Guardian e o New York Times já começaram a fazer. Numa destas reflexões, uma jornalista escreve que hoje é muito difícil para um artista ser apolítico sem sofrer qualquer tipo de repressão. Vocês são ativos politicamente. É uma obrigação do artista ser político?

Sou um bocado cético quando grandes empresas com influência cultural, como o Guardian e o New York Times, fazem essas reflexões, porque estão sempre comprometidas politicamente, assim como nós estamos comprometidos politicamente. Mas é verdade que assistimos a uma explosão de interpretação política na arte e agora estamos a viver no rescaldo disso, onde algumas destas discussões sobre arte, e interpretações políticas na arte, parecem cada vez mais superficiais.

Apesar de algumas interpretações políticas na arte serem forçadas, é inegável que os músicos estão cada vez mais políticos. Vocês, por exemplo.

Sim, temos apoiado o Bernie Sanders e provavelmente vamos continuar a apoiar o senador para a Presidência dos EUA em 2020, organizar mais alguns concertos integrados na campanha. Mas muitos artistas apoiam o Bernie Sanders.

O que lhe agrada no Bernie Sanders?

Algumas pessoas dizem que ele é aborrecido e grita, mas uma das coisas que gosto nele é que ele não para de falar de assistência médica. Quando estamos saudáveis não pensamos nos seguros de saúde, e não pensamos que nos EUA, metade das pessoas que têm cancro ficam com dívidas e perdem todas as poupanças. Isto não é o tipo de coisa divertida para ti um jornalista musical escrever, ainda menos para eu fazer disso uma canção. Mas se calhar é com isso que devíamos estar preocupados. Acho que a assistência médica é o assunto mais urgente nos EUA, nunca vi um debate interessante de artistas sobre assistência médica, ou um álbum sobre assistência médica. É por isso que penso que devíamos refletir se a arte é realmente o local certo para estes temas mais urgentes. E quando começo a pensar sobre isto, o ato de compor músicas e subir a um palco parece…

Uma coisa supérflua?

Talvez, porque o que canto em palco é somente um terço do que deve ser debatido em público, a assistência médica e os seguros de saúde não são assuntos divertidos e sexy. Cada vez mais tenho pensado sobre isto.

[ouça o álbum “Father of the Bride” na íntegra através do YouTube:]

Neste final de década, consegue ver estes dez anos como algo coeso, com um significado específico?

Sim, existem várias coisas específicas desta década. Por causa da internet, e das inovações tecnológicas, tudo realmente mudou. Dos anos 70 para 80, e dos 80 para 90, por exemplo, não houve grandes revoluções drásticas, tivemos o surgimento dos videoclipes, dos CDs, são cálculos e retrospetivas fáceis de fazer, podemos comentar o tipo de roupa que se usava, o penteado… Mas agora, com a alteração tecnológica drástica dos últimos dez anos, ainda estou a tentar analisar, a tentar perceber a quantas andamos.

Sem qualquer conclusão?

Estive a ler o livro The Age of Surveillance Capitalism, de Shoshana Zuboff, uma professora de Harvard, e o que ela diz basicamente é que o capitalismo e as empresas como a Google alteraram definitivamente o funcionamento da internet e da publicidade. Quando li esse livro é que finalmente achei que alguém estava mesmo a explicar o que acabei de viver, é denso e assustador, mas contextualiza o que diferencia a Google das outras empresas. É um livro muito útil. Até para um compositor de canções é útil. Mesmo para quem já conheça essa informação toda, se for contada de forma diferente entende-se a narrativa de outra maneira.

E onde anda a música no meio disto?

Uma coisa é certa, esta década produziu música de qualidade equivalente a qualquer outra década. Em 2008, quando os Vampire Weekend começaram, diziam que a internet tinha acabado com tudo, que não valia a pena sequer fazer uma banda. A maior parte dos prognósticos da altura não se realizaram. Baseado no que as pessoas nos diziam em 2008, seria de pensar que ninguém faria reflexões sequer desta década, porque haveria tanta música de forma massiva que seria impossível qualquer tipo de consenso. Era isto que nos diziam, que não iam existir pop stars, que as pessoas não iam estar mais concentradas numa única pessoa, que estariam sempre dispersas. É muito interessante isto.

[“Unbearably White”:]

Para si, pessoalmente, nos últimos dez anos, não lançou muita música. Entre Modern Vampires of the City e Father of the Bride passaram-se seis anos. É a forma ideal de operar, devagar e com paciência?

É difícil de responder. Tenho muitos amigos músicos e estamos sempre a debater isso. Depois de seis anos de paragem, obviamente que tive alguma ansiedade, que tive medo de fazer algum erro, e depois pensei “fuck it”, não quero desaparecer. Agora que já tocámos bastante este disco, e estamos agora a fazer o nosso maior concerto de sempre em Lisboa, só posso dizer que foi a decisão certa, que resultou. Os seis anos não pareceram tão longos, certamente não me arrependo de não estar constantemente na estrada, e por isso mesmo agora estou entusiasmado para tocar.

Hoje existem tanto músicos que lançam álbuns espaçadamente como incessantemente, não existem regras.

Existem músicos que lançam mesmo muita coisa. O que percebi quando fiquei mais velho é que é preciso jogar a carta que temos. Em vez de pensar em como os Vampire Weekend podem ser a banda mais comentada do momento, estar a liderar a pop, ser mais como a Ariana Grande, que lançou dois álbuns em pouco tempo, a pergunta que interessa é “como é que os Vampire Weekend podem ser mais como os Vampire Weekend?”. É uma pergunta contraditória, e a resposta é muito velha: temos de ser iguais a nós próprios. Se for essa a vontade, lançamos vários álbuns ao ano como os King Gizzard fazem, ou então, apenas um em cada seis anos.

Vamos ter de esperar mais seis anos?

Não quero esperar mais seis anos, mas ao mesmo tempo, tivemos sucesso quatro vezes a fazer as coisas da nossa forma, tenho que continuar a ter fé, a acreditar que a nossa forma funciona.